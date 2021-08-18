逾7萬教師、補教業者沒疫苗打　國民黨轟蘇揆承諾跳票「可惡至極」

▲國民黨立院黨團舉行記者會質疑蘇揆承諾跳票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

9月開學日在即，不過，國民黨立院黨團總召費鴻泰18日舉行記者會質疑，現在開學只剩14天，卻還有超過3萬2千多名高中以下教師、3萬7千名補教老師尚未施打疫苗，行政院長蘇貞昌「開學前讓教師打完疫苗」的承諾跳票；國民黨立委曾銘宗呼籲，中央流行疫情指揮中心應以專案提供教師們疫苗，且不可強迫他們打高端疫苗，未來BNT疫苗抵台後，也應優先讓中小學生施打。

國民黨立院黨團今天舉行「開學没疫苗，逼教師、補教業打高端？」記者會。費鴻泰直言，蘇貞昌、衛福部長陳時中、教育部長潘文忠日前再三承諾，要讓高中以下老師、安親班補教業者在開學前打完第一劑疫苗，而疫苗要產生抗體至少需兩周，現在開學只剩14天，蘇揆承諾已跳票，至今為止還有3.2萬名高中以下教師、3.7萬名課輔及安親班等補教業者沒打疫苗，總計逾7萬多人。

曾銘宗呼籲，不應讓這7萬人成為防疫缺口，指揮中心應以專案提供疫苗，同時不得強迫教師、補教業者打高端疫苗，防疫設備及藥品也要在開學前整備完成；此外，全國近3百萬中小學生未來應優先施打BNT疫苗，確保其權益。他並指，過去蔡政府阻擋民間購買疫苗，導致時程延宕兩個月，倘若當時沒有阻擋，BNT疫苗早在今年七月中旬就進來了，陳時中可惡至極，讓近3百萬中小學生陷入染疫重大風險。

國民黨立委林奕華表示，中央說要復課講得很簡單，卻把所有壓力甩鍋給學校和家長，現在蘇揆已是「跳票院長」，陳時中是「跳票指揮官」，讓學校陷入恐慌之中，此外，教育部補助每班100元購買防疫用的紙板、酒精等物資，遠不足以購買一個就要40元的紙製隔板，遑論140元的壓克力隔板，是不是離民間太遠？

▲國民黨立委曾銘宗要求不得強逼教師打高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）