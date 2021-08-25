高雄19歲男遭父「充電線勒頸」窒息！鄰居曝平時相處：夫妻很疼兒子

記者吳世龍、戴若涵／高雄報導

高雄市岡山區24日晚間發生一起事件！一名19歲黃姓男子遭父親以手機充電線勒住脖子，失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，目前雖恢復呼吸心跳，但意識仍不清醒。附近鄰居受訪時透露，黃男精神狀態不好，從小就被送醫治療，而黃男父母非常疼愛兒子，推測若不是事態嚴重，恐怕黃父不會出手勒住兒子。

▲▼高雄19歲男遭爸充電線勒頸窒息，目前已恢復生命跡象，但人意識仍不清楚。（圖／記者吳世龍攝，下同）

根據警方調查，事發當時黃男與家人發生爭執，他想要出手攻擊母親。黃父見狀想阻止，才用充電線勒住兒子的脖子，不料，卻造成兒子意外窒息。警消人員獲報到場發現，黃男臉色發黑倒在地上，已無呼吸心跳，趕緊將人送醫搶救。

附近鄰居低調表示，這對夫妻育有一對子女（黃男及姐姐），父親在當地開設保養廠。其實19歲的黃男的精神狀況非常不好，父母親從小就有送醫治療，聽說10幾天前，才剛從醫療院所治療回家而已，昨晚事發時，沒有聽到有人喊救命，若有聽到的話，就會出來幫忙。

鄰居說，夫妻二人平日和睦，對孩子也都非常好，因為兒子有精神相關問題，所以母親特別加以照顧，之前就有曾發生過爭吵，但父親幾乎都是選擇離開，不跟兒子爭吵，昨晚會發生這麼嚴重的事，應該是已威脅到生命安全，才會那樣做的，不然夫妻2人都非常疼愛兒子。

據了解，事發後，母親昨晚還待在醫院照顧兒子，直到25日上午8時許才回家休息。黃母則低調表示，目前兒子仍在加護病房搶救中，不方便受訪。