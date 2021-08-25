學霸兒吃了蹺家少女！父喊「他很乖都前三名」　嘗禁果下場慘

▲小美與家人吵架後離家出走。（示意圖／翻攝費圖庫Pixabay）



記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名16歲陳姓少年嘿咻一名未滿14歲少女小美（化名），因此吃上官司，遭對方爸媽求償50萬元。陳少父親表示，兒子很乖都考前三名，事發後都無心讀書，對方請求金額太高、嚇死人。法官判陳家賠13萬元。

判決指出，小美2020年2月透過朋友介紹認識陳少，她2月8日晚間9時許與家人吵架後離家出走，就約對方見面。當晚陳少帶小美到友人家中借宿，並睡在同一間房間，深夜11時許發生一次關係。

▼小美離家初嘗禁果。（示意圖／翻攝費圖庫Pixabay）



小美爸媽得知後，氣得控告陳少性侵。陳少經高少家法院審理後裁定訓誡，並予以假日生活輔導。由於小美未滿14歲，爸媽不肯原諒對方，另提民事求償，要求賠償精神損害，以小美名義求償30萬元、小美爸爸名義求償20萬元。

而陳少父親出庭時表示，雙方確實有發生性行為，但都是自願的；兒子本來很乖，都是前三名，因為這件事情無心讀書，且又是單親家庭，對方請求金額過高、嚇死人、太離譜，他只願賠償5萬元。

高雄地院法官表示，陳少還是學生，爸爸是搬家工人，收入不高，審酌雙方身分、地位、經濟能力，及對少女身心發展所受危害程度，因此判陳少和陳父應賠小美10萬元，另須賠小美爸爸3萬元，共應賠13萬元。全案可上訴。