　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

學霸兒吃了蹺家少女！父喊「他很乖都前三名」　嘗禁果下場慘

▲桃園市王姓少年去年10月與友人在摩鐵聚會，因摸了其中少女大腿與胸部被告狀，同夥蕭姓少年等8人毆打凌虐後逼迫簽下本票才放人。（圖／取免費圖庫Pixabay）

▲小美與家人吵架後離家出走。（示意圖／翻攝費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名16歲陳姓少年嘿咻一名未滿14歲少女小美（化名），因此吃上官司，遭對方爸媽求償50萬元。陳少父親表示，兒子很乖都考前三名，事發後都無心讀書，對方請求金額太高、嚇死人。法官判陳家賠13萬元。

判決指出，小美2020年2月透過朋友介紹認識陳少，她2月8日晚間9時許與家人吵架後離家出走，就約對方見面。當晚陳少帶小美到友人家中借宿，並睡在同一間房間，深夜11時許發生一次關係。

▼小美離家初嘗禁果。（示意圖／翻攝費圖庫Pixabay）

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

小美爸媽得知後，氣得控告陳少性侵。陳少經高少家法院審理後裁定訓誡，並予以假日生活輔導。由於小美未滿14歲，爸媽不肯原諒對方，另提民事求償，要求賠償精神損害，以小美名義求償30萬元、小美爸爸名義求償20萬元。

而陳少父親出庭時表示，雙方確實有發生性行為，但都是自願的；兒子本來很乖，都是前三名，因為這件事情無心讀書，且又是單親家庭，對方請求金額過高、嚇死人、太離譜，他只願賠償5萬元。

高雄地院法官表示，陳少還是學生，爸爸是搬家工人，收入不高，審酌雙方身分、地位、經濟能力，及對少女身心發展所受危害程度，因此判陳少和陳父應賠小美10萬元，另須賠小美爸爸3萬元，共應賠13萬元。全案可上訴。

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券來了！　5振興券抽籤方案曝
正妹老師「17秒跳躍擊拳」影片曝光　5.2萬人朝聖
史上最貴iPhone 13「4款機型」全曝光！　5.4吋mi
名單曝！內閣傳9月改組　鄭文燦接行政院長、潘孟安接內政部長
郭雪芙爆新桃花「是小9歲蔡凡熙」！他悄搬進社區…共用百萬休旅
王齊麟女朋友身分起底！　形象照曝光自帶氣場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

簡體字月餅+越南荷葉肉捲都來了　雜貨店靠人脈進貨「口碑不錯」

彰化查獲「無國界豬肉」11包　越南小吃店冷凍櫃一開全場傻眼

學霸兒吃了蹺家少女！父喊「他很乖都前三名」　嘗禁果下場慘

台中高職女失聯2天「離家畫面多1人」　表姊求協尋：很怕被軟禁

2月大男嬰「沉屍」魚池19年　狠母鬼月祭拜被警活逮

沒500萬免動工！公路總局賣「天價路證」索賄　業者涉案遭聲押

高雄KTV驚傳鬥毆！他遭7人「亂棍圍打」　噴血倒停車場

高雄人倫悲劇！父阻兒毆母「充電線勒頸」　臉發黑窒息

新北又抓到走私越南肉品　冰箱塞滿香腸、香蕉葉包肉

快訊／基隆海大小艇碼頭男釣客落海　警消拉上岸「已明顯死亡」

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

紅線違停堵整條巷道...被警開單　稱在下貨！錄影反嗆「丟臉的保母」

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

簡體字月餅+越南荷葉肉捲都來了　雜貨店靠人脈進貨「口碑不錯」

彰化查獲「無國界豬肉」11包　越南小吃店冷凍櫃一開全場傻眼

學霸兒吃了蹺家少女！父喊「他很乖都前三名」　嘗禁果下場慘

台中高職女失聯2天「離家畫面多1人」　表姊求協尋：很怕被軟禁

2月大男嬰「沉屍」魚池19年　狠母鬼月祭拜被警活逮

沒500萬免動工！公路總局賣「天價路證」索賄　業者涉案遭聲押

高雄KTV驚傳鬥毆！他遭7人「亂棍圍打」　噴血倒停車場

高雄人倫悲劇！父阻兒毆母「充電線勒頸」　臉發黑窒息

新北又抓到走私越南肉品　冰箱塞滿香腸、香蕉葉包肉

快訊／基隆海大小艇碼頭男釣客落海　警消拉上岸「已明顯死亡」

貿協辦線上拓銷團　緊抓新南向國家電動車商機

成年人都該懂的5條社交原則！別替他人做決定，後果太嚴重

「某國政府」積極協助下批疫苗　他曝最快到貨時間：我洩題了

簡體字月餅+越南荷葉肉捲都來了　雜貨店靠人脈進貨「口碑不錯」

女網紅戴戒指睡覺悲劇！　影片曝醒來「拇指腫脹發紫」險壞死

鄭文燦9月掌閣揆、蘇嘉全接海基會董座？　總統府揭蔡英文內心打算

Garmin投資90億　看好台南技發展潛力

17家銀行涉理專盜領案！　4年半累積開罰1.82億

藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券來了！　5振興券抽籤方案曝

彰化查獲「無國界豬肉」11包　越南小吃店冷凍櫃一開全場傻眼

排球比賽選手發球直接打到隊友 精準命中超尷尬！網：彈珠台？

社會熱門新聞

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

岡山男遭父親充電線勒脖　臉色發黑倒地

拒「換妻」老公竟出大絕　帶正妹砲友多人連結

柴山秘境3天2死！天然鐵絲網成奪命關鍵

桃園新增20處闖紅燈科技執法　9/1上路

快訊／新北39歲男昨打高端　今浴室昏倒不治

三重又抓到走私肉品！冰箱塞滿越南香腸

戀童癖養小鬼成魔　買凶殺小六男童陪葬

孝子大亨人間蒸發卻回LINE　包公斷案直指藏屍地

2月大男嬰沉魚池19年　狠母鬼月祭拜被警活逮

板橋籃球場爆滿　全場「嬌點」喊：爽！

高雄KTV驚傳鬥毆！他遭7人持棍圍毆倒地

甜美人妻看牙遭強吻　醫毀三觀錄音檔曝

公路總局「逼賣路證」索賄　業者涉案遭聲押

更多熱門

相關新聞

高雄KTV驚傳鬥毆！他遭7人持棍圍毆倒地

高雄KTV驚傳鬥毆！他遭7人持棍圍毆倒地

高雄市大寮區24日晚間發生鬥毆事件，一名莊姓男子疑似與蘇姓男子相約在該地KTV停車場談判，遭對方7人持棍棒毆打，當場受傷倒地。7人毆打莊男，看見警方巡邏車經過，立刻駕車逃離現場。目前警方正在調閱監視器，發現2輛涉案車輛，循線逮到2人到案說明，其餘人員也已掌握身份，案件仍在偵辦當中，詳情仍待釐清。

高雄回收車突燒起來！兇手抓到了

高雄回收車突燒起來！兇手抓到了

岡山男遭父親充電線勒脖　臉色發黑倒地

岡山男遭父親充電線勒脖　臉色發黑倒地

明霸克露橋斷擋不住國手芒果　布農族高展宏行銷家鄉

明霸克露橋斷擋不住國手芒果　布農族高展宏行銷家鄉

即／新北男揪高雄友人嗑牛排　9天後確診足跡曝

即／新北男揪高雄友人嗑牛排　9天後確診足跡曝

關鍵字：

高雄

讀者迴響

熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

王嘉爾爆簽下2台灣歌手「IG貼文洩密」網嗨了

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

《天天向上》男星拖行性侵受害女畫面曝光

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

中國粉絲也爆Lucas劈腿！「把粉絲當後宮」無套上床

球星竟是變態殺人魔！　冰箱驚見「3顆血頭顱」

王齊麟女朋友身分起底！　形象照自帶氣場

岡山男遭父親充電線勒脖　臉色發黑倒地

眼尖粉絲發現異狀　意外救網紅一命

即／新北男揪高雄友人嗑牛排　9天後確診足跡曝

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面