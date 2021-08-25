85大樓5男女開毒趴！熱褲妹被抓嬌喊好衰...害日租業者被斷水電

記者洪靖宜／高雄報導

85大樓8月初才抓到有3名男女群聚開毒趴，但還是有人不怕！警方查獲3名男子和2名女子以每日9百元承租一間套房開毒趴，才第一天就被抓，日租套房業者也因未通報，被依違反《觀光發展條例》函請觀光局予以裁罰並斷水斷電。



▲85大樓內有3男2女違法群聚開毒趴 。（圖／記者洪靖宜翻攝）





▲85大樓內有3男2女違法群聚開毒趴 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

苓雅分局獲報有可疑男女在85大樓日租套房內違法開毒趴，23日23時30分許進房盤查，一進門果真發現現場共有3名男子和2名熱褲辣妹，分別為22歲石姓男子、22歲林姓男子及28歲林姓男子，以及33歲的豐姓女子、23歲黃姓女子，並當場查扣1包愷他命、2包毒品咖啡包等違禁品。

▲5男女開趴，業者因未通報將遭斷水電。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經警方詢問後，黃姓女子表示，因為疫情微解封想找朋友共同聚會，於23日才剛以每日900元向蕭姓業者承租，沒想到才剛承租第一天就遭警方查獲，直呼「真的超衰！」而警方除依違反《毒品危害防制條例》將在場開趴5人帶回偵辦，也送到醫院進行PCR採檢。

警方表示，警方因85大樓內日租套房眾多，為避免出現防疫破口，多次針對該大樓規畫防疫稽查勤務，未料又出現有人開毒趴，經通知蕭姓業者陳述意見後，雖他供稱不知情，但針對未通報，將業者依違反《觀光發展條例》函請觀光局予以裁罰，並斷水斷電。