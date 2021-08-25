榮耀手機買氣強　有望成「華為接班人」席捲全球

▲榮耀CEO趙明表示，未來就是要和蘋果競爭。（圖／翻攝榮耀）



記者崔子柔／綜合報導

為了避免美國晶片和作業系統的制裁，從華為分拆出的手機品牌榮耀在中國市場度過創業初期的艱困，現在準備迎來強勁買氣，還有評論家看好榮耀會成為「華為接班人」，席捲全球智慧型手機市場。

根據《日經新聞》報導，榮耀積極開發最新Magic3系列等新機型，最高規格要價7999元人民幣（約3萬4500元台幣），Magic3系列搭載高通（QUALCOMM）半導體和Android作業系統，後鏡頭數量分為3或4顆，支援10倍至100倍數位變焦。

榮耀CEO趙明先前表示，在中國高階市場，過去一直是華為和蘋果兩強，華為缺位後，現在是蘋果崛起，「未來榮耀就是要與蘋果競爭，做出比肩蘋果、超越蘋果的產品，從蘋果手中搶回屬於榮耀的高端市場份額。」

▲趙明表示，要從蘋果手中搶回屬於榮耀的高階市場占比。（圖／翻攝榮耀）



去年9月華為為了避免美國制裁衝擊，決定分拆出榮耀，並宣稱與華為沒有資金關係，但少了華為做後盾，榮耀在中國市占率大幅下降，香港產業研究業者Counterpoint數據指出，榮耀今年第1季中國智慧手機出貨量市佔率為5%，遠低於2020年第3季的13%，但到了6月就略高於8%，有持續改善的趨勢。

Counterpoint資深分析師Ivan Lam認為，榮耀在11、12月的中國市占率有望達到12%，另名評論家則指出，榮耀很可能成為華為接班人，席捲全球智慧型手機市場。