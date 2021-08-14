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榮耀CEO：未來就是與蘋果競爭　要搶回高階手機市占

▲▼榮耀CEO趙明：未來就是與蘋果競爭　要搶回高階手機市占。（圖／翻攝榮耀）

▲榮耀發表Magic3系列手機。（圖／翻攝榮耀）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸手機品牌榮耀12日發表新款手機Magic3系列，榮耀CEO趙明也在發表會上表示，未來榮耀就是要與蘋果競爭，做出比肩蘋果、超越蘋果的產品，從蘋果手中搶回屬於榮耀的高階市場占比。

趙明指出，3個月以來，榮耀已從市占歷史最低點的3%，躍升至7月底的14.6%，成為中國前3的手機品牌，在通路方面，目前榮耀的線下銷售占比已接近70%，隨著榮耀50系列和Magic3系列的推出，榮耀的通路建設速度會前所未有的加快。

趙明提到，這才是剛剛開始，去年這個時期榮耀一度是中國前2的品牌，但對於榮耀而言，最關鍵的是還是投資未來，夯實研發、市場，以及走向全球市場，「不是單純的追求市場份額，來得快失去的也會很快。只有夯實公司能力，市場份額是自然而然的結果。」

趙明還說，榮耀50系列正在準備海外發貨和銷售，目前榮耀在全球50多個國家恢復運作，榮耀50系列可能會在其中30幾個國家上市，支持GMS服務，「今年海外的重點還是恢復通路和運作能力，市占幾乎跌到0，國內也是走過了這個過程，相信海外市場也會走出這個曲線。」

趙明強調，在中國高階市場，過去一直是華為和蘋果兩強，華為缺位後，現在是蘋果崛起，「未來榮耀就是要與蘋果競爭，做出比肩蘋果、超越蘋果的產品，從蘋果手中搶回屬於榮耀的高端市場份額。」

另外，對於榮耀是否將與小米、華為同樣跨足造車，趙明回應，只有把手機等消費者業務做到絕對領先，才會考慮其他領域，「為了追求營收規模，攤大餅，消費者會拋棄你的。」

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