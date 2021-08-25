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沒500萬免動工！公路總局賣「天價路證」索賄　業者涉案遭聲押

▲▼黃姓業者遭聲押。（圖／記者游宗樺攝）

▲黃姓業者疑涉嫌當白手套賣路證遭聲押。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

公路總局中壢工務段一名工程司遭人檢舉，利用「核發路權證照」的職權，向多家廠商索賄，多年來不法進帳約千萬元，甚至有名黃姓業者聲稱是工程司的「代理人」，狐假虎威向廠商索賄。新北地檢署接獲情資，24日指揮台北市調處搜索13處位置，並約談工程司、業者等19名證人、被告。經漏夜訊問後，黃姓業者依涉犯《貪污治罪條例》遭聲押。

據了解，若有廠商得標要進行路面開挖、鋪設瀝青等工程，必須向公路總局申請「路證」，如果無證施工，每次至少可開罰15萬元。中壢工務段的林姓工程司便遭人檢舉，利用核發路證的權利，長年對多間廠商索賄，每次索取金額約在15萬至20萬元。

▲▼林姓工務司出庭應訊，其高齡母親在外等候。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼林姓工務司出庭應訊，其高齡母親在外等候。（圖／記者游宗樺攝）

▲林姓工務司出庭應訊，其高齡母親在外等候。（圖／記者游宗樺攝）

直至今年初，有2家廠商擔心工程司不予發證，陸陸續續給了500萬元賄款，最後成功在5月取得臨時路證動工。之後還有一家黃姓業者聲稱是林姓工程司的代理人，還以此為名要求廠商「用錢換證」，貪婪的行徑引起多家廠商不滿，決定向調查局檢舉，整件事情因此曝光。

檢調單位經過多日蒐證，24日派出數10名調查官，搜索林男位在新北鶯歌的住處、中壢工務段辦公室等13處，並約談林男、黃男等9人到案說明。另請10名證人到案協助調查，全案朝藉勢藉端勒索等罪偵辦，經漏夜訊問後，林男無保請回，黃男則依《貪污治罪條例》遭檢方聲請羈押。

▲檢方晚間傳喚多名證人到案說明，訊後全數無保請回。（圖／記者游宗樺攝）

▲檢方晚間傳喚多名證人到案說明，訊後全數無保請回。（圖／記者游宗樺攝）

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