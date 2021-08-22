死亡瞬間！她拍TikTok「踩破屋頂」摔50m奪命　表妹直擊嚇到無語

▲她拍TikTok「踩破屋頂」摔50m慘死。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其一名23歲女子日前為了拍攝TikTok影片，就跟著表妹爬到自家屋頂上，準備捕捉日落的瞬間，結果當兩人開心地互相錄影時，女子竟一腳踩破其中一片塑膠屋頂，直接從50公尺高摔落當場死亡，在一旁的表妹也錄下摔落瞬間，當場嚇得說不出話來。

Genç kız, TikTok videosu çekmek için çıktığı çatıdan düşerek can verdi — Akşam Gazetesi (@Aksam) August 21, 2021

住在伊斯坦堡伊森耶特區（Esenyurt）23歲的朵康（Kubra Dogan）13日跟表妹一起拍攝TikTok影片，兩人就跑到自家屋頂上，準備捕捉日落的瞬間。從表妹拍下的影片可以看到，兩人開心地在鐵皮屋頂上走來走去，戴著帽子的朵康還坐下來手舞足蹈，結果悲劇就在下一秒發生。

當時表妹將鏡頭轉向自己，說了幾句話後突然聽到巨大的聲響，一轉頭畫面就清楚拍到，朵康踩破其中一片塑膠屋頂，直接從50公尺高摔落；畫面中的表妹被嚇得完全說不出話來。警方與救護車趕到現場後也宣布，朵康已當場身亡。

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