　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

目標1校1班有平板！立委許淑華發起募捐活動　1個月募到522台

▲立委許淑華（右）發起平板電腦募捐義行，助南投學子學習不停歇。（圖／翻攝立法委員許淑華粉絲專頁）

▲立委許淑華（右）發起平板電腦募捐義行，助南投學子學習不停歇。（圖／翻攝立法委員許淑華粉絲專頁）

記者高堂堯／南投報導

5月中本土疫情肆虐，學校停課改採線上教學，南投立委許淑華發起「送平板電腦、啟動學童夢想搖籃」募捐活動，邀請企業友人共襄盛舉，短短1個多月就募得522台，今天起將陸續把這批愛心平板分送到南投縣13鄉鎮各校，幫助學童在健康的環境下遠端學習；南投縣政府也將以教育部專案補助，提供超過2000台平板電腦，希望在新學期讓1校起碼擁有1班以上數量的行動載具。

許淑華昨（23）日邀請捐贈人三義開發公司董事長楊健一等人，在縣政府舉行簡單的捐贈活動；今天第一站先前往草屯鎮旭光高中國中部，將平板捐贈給旭光國中、草屯國中及日新國中共30名學生，下午則繼續前往仁愛國中與埔里國中分送平板。

許淑華指出，學童們因疫情停課，必須藉由平板、電腦等行動載具上網學習，但縣內部分低收弱勢學童則依賴手機上課，有不少家長向她反映家中沒有平板電腦，孩子遠端學習困難；這次募捐活動即為避免學童因長時間使用不適當的設備，進而產生視力健康與學習效率的問題，非常感謝企業及社會各界踴躍響應。

南投縣教育處副處長王淑玲表示，許淑華非常關心縣內教育的推動，此次媒合民間企業捐贈學習載具資源，自23日至26日展開平板捐贈計畫，在新學期開始前將陸續把學習資源就位，讓弱勢學生即使處於疫情嚴峻期，依然能依靠行動載具在家持續學習，縮短城鄉資源差距。

王淑玲提到，縣府下半年度也已爭取到教育部專案計畫，預計編列2千多台平板電腦，期望縣內每校至少維持1個班級以上數量的學習載具，除滿足上課使用需求，也規劃在放學課餘時間提供學生借用，讓有需要的學童在家也能使用行動載具持續學習。
 

►油頭、稀疏都有救

►以為老婆斷氣了！南投男傷心報案　警消到場突然「死而復生」

►佛心企業3千萬紓困金今發放　申請邊緣戶落淚：感動！感謝！

►脫罩跳水庫挨批　祈錦鈅深夜到案90度鞠躬道歉：錯誤示範

►驚悚走山畫面曝！巨響嚇醒夢中居民　天亮一看嚇壞：門前成斷崖

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
第七輪打AZ將公布規劃　45萬長者將滿10週等接種第二劑
台南30多歲男打高端　「胸悶、長紅疹」緊急送醫
蘆洲39歲男打高端隔天死亡　新北衛生局回應了
館長高端施打完畢！　曝身體詭異1反應：下面很硬
快訊／又一例！　新北39歲男打高端後暈倒猝死
北市公布最新確診足跡　曾搭這班公車到台北車站
快訊／大雷雨轟雙北1小時！　17縣市豪大雨特報
作家打高端後猝死　接種注意事項、副作用10大QA一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

目標1校1班有平板！立委許淑華發起募捐活動　1個月募到522台

蒼蠅OUT！別再用生禽畜糞當肥料　台東縣合縱連橫管制奏效

劉印宮接掌屏東縣政府警察局局長　24日走馬上任

金山警分局長交接　新北警局長黃宗仁期勉：全力捍衛治安

全台二級警戒延長　台東24日起開放水域各項遊憩活動

二級警戒再延長 竹市依照中央流行疫情指揮中心指引辦理

植愛中秋柚「屏」安　為佳節加入「善」滋味

陳怡珍媒合「愛與包容公益平台」　送愛心餐盒溫暖長輩的胃

用餐有隔板進出自動體溫感測　宜縣加碼677萬校園防疫

9千名羅東中小學生防疫加持　鎮長吳秋齡贈環保隔離桌墊

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

目標1校1班有平板！立委許淑華發起募捐活動　1個月募到522台

蒼蠅OUT！別再用生禽畜糞當肥料　台東縣合縱連橫管制奏效

劉印宮接掌屏東縣政府警察局局長　24日走馬上任

金山警分局長交接　新北警局長黃宗仁期勉：全力捍衛治安

全台二級警戒延長　台東24日起開放水域各項遊憩活動

二級警戒再延長 竹市依照中央流行疫情指揮中心指引辦理

植愛中秋柚「屏」安　為佳節加入「善」滋味

陳怡珍媒合「愛與包容公益平台」　送愛心餐盒溫暖長輩的胃

用餐有隔板進出自動體溫感測　宜縣加碼677萬校園防疫

9千名羅東中小學生防疫加持　鎮長吳秋齡贈環保隔離桌墊

甘尼確認出局！塔利班將組「12人委員會」領導阿富汗　成員名單曝

快訊／烏克蘭撤僑專機驚傳劫機　轉飛伊朗

暖男收編浪犬！4年後回到「初見面景點」留影...表情變化感動千人

肥壯黑狗等吃飯！背上一坨小貴賓「抱住震動」　爽到軟腳家人看傻

癌末阿姨傳訊鼓勵「一定拿金馬」　蔡凡熙接噩耗：她再也看不到我領獎的樣子

第七輪打AZ「本週內公布規劃」　45萬長者將滿10週等接種第二劑

打高端隔天猝逝！　大馬媒體高度關注：旅台作家成首例死亡通報

「好好證券」網羅這些重量級大咖！　董事名單出爐

僅10%人找到工作！面試平台曝「履歷已讀不回」關鍵…可從官方下手

台南出現1例高端疫苗不良反應　男子施打後出現紅疹胸悶送醫

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

地方熱門新聞

台中里長哭哭！823人只中15萬6400元

新北染疫客參加花蓮法會　緊急匡列9人「陰性」

即／瑞豐夜市驚傳熄燈　經發局回應了

以為老婆斷氣了！南投男傷心報案

即／豐原貨車撞電線桿！3傷1受困車頭毀

台南購物節登場好禮優惠獎不完

鹿耳門聖母廟首創揹駕媽祖環台

黃偉哲感謝企業捐贈10萬支1cc空針

3男登合歡山遇大雨受困10小時　警消即刻救援

玉山7大步道依攀登難度分6級

快開學了　桃市1260教職員今將完成疫苗接種

竹市依中央流行疫情指揮中心指引

「麟洋配」8/29金門行程曝　將搭吉普車繞行

疫情二級警戒延長解禁無解

更多熱門

相關新聞

南投縣補助學校午餐隔板、教師快篩費用

南投縣補助學校午餐隔板、教師快篩費用

9月1日將開學，然疫情當前，為讓校園能有安全的教學環境，南投縣政府今強調開學典禮、迎新等集會活動，原則採線上辦理；而國中小及幼兒園老師疫苗施打率雖已達96.6%，但仍將作好防疫整備、環境清理消毒，並補助學校需要的隔板等防疫物資、來不及接種的老師快篩費用，保障師生健康。

防疫隔板成搶手貨　新北議員籌3萬2千份

防疫隔板成搶手貨　新北議員籌3萬2千份

開學倒數！醫曝「簡單1招」降35%確診率

開學倒數！醫曝「簡單1招」降35%確診率

不斷更新／各縣市學校「確診停課標準」一次看

不斷更新／各縣市學校「確診停課標準」一次看

新北9月開學指引一次看　2人確診全校停課14天

新北9月開學指引一次看　2人確診全校停課14天

關鍵字：

許淑華平板開學

讀者迴響

熱門新聞

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

小禎爆「婚內偷吃」！閨蜜握毀滅性證據

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

比Delta致命　超強大毒株恐2022現世

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

威力彩「3200包牌中27億」　PTT揪魔鬼細節：怪怪的

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面