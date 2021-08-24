目標1校1班有平板！立委許淑華發起募捐活動　1個月募到522台

▲立委許淑華（右）發起平板電腦募捐義行，助南投學子學習不停歇。（圖／翻攝立法委員許淑華粉絲專頁）

記者高堂堯／南投報導

5月中本土疫情肆虐，學校停課改採線上教學，南投立委許淑華發起「送平板電腦、啟動學童夢想搖籃」募捐活動，邀請企業友人共襄盛舉，短短1個多月就募得522台，今天起將陸續把這批愛心平板分送到南投縣13鄉鎮各校，幫助學童在健康的環境下遠端學習；南投縣政府也將以教育部專案補助，提供超過2000台平板電腦，希望在新學期讓1校起碼擁有1班以上數量的行動載具。

許淑華昨（23）日邀請捐贈人三義開發公司董事長楊健一等人，在縣政府舉行簡單的捐贈活動；今天第一站先前往草屯鎮旭光高中國中部，將平板捐贈給旭光國中、草屯國中及日新國中共30名學生，下午則繼續前往仁愛國中與埔里國中分送平板。

許淑華指出，學童們因疫情停課，必須藉由平板、電腦等行動載具上網學習，但縣內部分低收弱勢學童則依賴手機上課，有不少家長向她反映家中沒有平板電腦，孩子遠端學習困難；這次募捐活動即為避免學童因長時間使用不適當的設備，進而產生視力健康與學習效率的問題，非常感謝企業及社會各界踴躍響應。

南投縣教育處副處長王淑玲表示，許淑華非常關心縣內教育的推動，此次媒合民間企業捐贈學習載具資源，自23日至26日展開平板捐贈計畫，在新學期開始前將陸續把學習資源就位，讓弱勢學生即使處於疫情嚴峻期，依然能依靠行動載具在家持續學習，縮短城鄉資源差距。



王淑玲提到，縣府下半年度也已爭取到教育部專案計畫，預計編列2千多台平板電腦，期望縣內每校至少維持1個班級以上數量的學習載具，除滿足上課使用需求，也規劃在放學課餘時間提供學生借用，讓有需要的學童在家也能使用行動載具持續學習。



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