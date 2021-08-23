開學倒數！醫曝「簡單1招」降35%確診率　電扇吹的方向很關鍵

▲開學倒數，黃軒醫師提醒「學校如何減少傳播？」（圖／記者李毓康攝）

文／黃軒醫師

《 上課了，學校如何減少傳播？ 》

學校一定要知道的科學依據

在臺灣，這個禮拜是放假最後一個禮拜！下星期，很多學生會回去學校上課了！

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A. 為什麼學生要教室實體上課 ?

「在家遠端上課，對學生的教育會有深遠且不良的影響！」

( Learning loss was most pronounced among students from disadvantaged homes. )

B. 在校工作的風險

不要以為在校工作，是健康安全的。

研究顯示：

和其他專業工作人士一樣

在學校上課工作( 1.8 x 風險 )，和在辦公室工作 ( 1.6 x 風險 )，或在醫療機構工作( 1.7 x 風險 )一樣，

在pandemic 流行社區，這些在外工作，其風險幾乎都是一樣的！

C.美國喬治亞州的學校研究

a. 增加教室通風：

1.只要打開窗戶、或門、或風扇，就可降低「35%」確診機率，簡單吧！

b. 風扇 : 幾乎人人都有。但禁止使用風扇，對著你直接吹（只有增加風險）。

在你打開的大門或窗戶邊，打開風扇，促進「氣流往外抽送」，才是正確使用方法。

2.如果學校超級有錢的，可以買空調，也可裝上貴貴的過濾網（HEPA)，或紫外線照射裝置，這樣，可殺毒滅菌的了。

D. 其實依據研究，學校可以用很多方式，降低傳播 :

1.教職員工戴上 囗罩 ( 65.1%）

2.學生戴上口罩 ( 51.5%）

3.老師彈性請防疫假 ( 81.7%）

4.增加通風 ( 51.5 %）

5.保持安全距離 ( 18.9 %）

6.桌上隔板 ( 22.5%）

7.多增加洗手臺

▲黃軒醫師提醒，只要保持通風，就能降低35％確診機率。（圖／翻攝自臉書／黃軒醫師 Dr. Ooi Hean）

雖然之前的研究認為學生在校受到感染，無症狀或輕微症狀，卻容易回家傳播給大人。

最近研究發現：

其實只要學校有做好防疫工作，會減少家庭傳播的！

不是只有單一防疫措施，就可以減災工作，而是 " 7種以上 " 的方法，一起使用在學校，才能有效控制學校內COVID19 的傳播！

※本文章已獲作者《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》授權，未經同意請勿隨意轉載。