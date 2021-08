開學倒數！醫曝「簡單1招」降35%確診率　電扇吹的方向很關鍵

▲開學倒數,黃軒醫師提醒「學校如何減少傳播?」(圖/記者李毓康攝)

文/黃軒醫師

《 上課了,學校如何減少傳播? 》

學校一定要知道的科學依據

在臺灣,這個禮拜是放假最後一個禮拜!下星期,很多學生會回去學校上課了!

A. 為什麼學生要教室實體上課 ?

「在家遠端上課,對學生的教育會有深遠且不良的影響!」

( Learning loss was most pronounced among students from disadvantaged homes. )

B. 在校工作的風險

不要以為在校工作,是健康安全的。

研究顯示:

和其他專業工作人士一樣

在學校上課工作( 1.8 x 風險 ),和在辦公室工作 ( 1.6 x 風險 ),或在醫療機構工作( 1.7 x 風險 )一樣,

在pandemic 流行社區,這些在外工作,其風險幾乎都是一樣的!

C.美國喬治亞州的學校研究

a. 增加教室通風:

1.只要打開窗戶、或門、或風扇,就可降低「35%」確診機率,簡單吧!

b. 風扇 : 幾乎人人都有。但禁止使用風扇,對著你直接吹(只有增加風險)。

在你打開的大門或窗戶邊,打開風扇,促進「氣流往外抽送」,才是正確使用方法。

2.如果學校超級有錢的,可以買空調,也可裝上貴貴的過濾網(HEPA),或紫外線照射裝置,這樣,可殺毒滅菌的了。

D. 其實依據研究,學校可以用很多方式,降低傳播 :

1.教職員工戴上 囗罩 ( 65.1%)

2.學生戴上口罩 ( 51.5%)

3.老師彈性請防疫假 ( 81.7%)

4.增加通風 ( 51.5 %)

5.保持安全距離 ( 18.9 %)

6.桌上隔板 ( 22.5%)

7.多增加洗手臺

▲黃軒醫師提醒,只要保持通風,就能降低35%確診機率。(圖/翻攝自臉書/黃軒醫師 Dr. Ooi Hean)

雖然之前的研究認為學生在校受到感染,無症狀或輕微症狀,卻容易回家傳播給大人。

最近研究發現:

其實只要學校有做好防疫工作,會減少家庭傳播的!

不是只有單一防疫措施,就可以減災工作,而是 " 7種以上 " 的方法,一起使用在學校,才能有效控制學校內COVID19 的傳播!

※本文章已獲作者《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》授權,未經同意請勿隨意轉載。