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疫情降溫將開學復課　南投縣補助午餐隔板、教師快篩費用

▲南投縣政府公開說明開學防疫作為，圖為幼兒園復課情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣政府公開說明開學防疫作為，圖為幼兒園復課情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

9月1日將開學，然疫情當前，為讓校園能有安全的教學環境，南投縣政府今強調開學典禮、迎新等集會活動，原則採線上辦理；而國中小及幼兒園老師疫苗施打率雖已達96.6%，但仍將作好防疫整備、環境清理消毒，並補助學校需要的隔板等防疫物資、來不及接種的老師快篩費用，保障師生健康。

縣府教育處長陸正威23日上午前往南投市平和國小，關心防疫清消作業，下午會同副縣長陳正昇透過網路直播，說明校園防疫做為，要求學校師生注意配合，同時也希望家長能了解安心。

▲南投縣教育處長陸正威（右上）說明開學防疫措施。（圖／翻攝「南投縣政府」官方Youtube頻道）

▲南投縣教育處長陸正威（右上）說明開學防疫措施。（圖／翻攝「南投縣政府」官方Youtube頻道）

陸正威說，縣內共計169所學校，縣府環保局也會配合在開學前完成校園清消，於9月1日開學前將全數清消完畢；校園相關活動須嚴守防疫規定，開學典禮、及校園迎新等大型集會活動，原則上採線上辦理，學校游泳課應該暫停，直笛、口琴等音樂課也應暫停或調整課程，學生上體育課得戴口罩並保持社交距離，且家長及校外人士除非經學校認定，否則不放行進入校園。

陸正威表示，開學後若有教師、代課老師來不及打疫苗，也會盡量盡快聯絡衛生局安排接種，如有必要，會先透過普篩等簡易方式確保校園安全；開學後校園得落實師生戴口罩、量體溫、上課固定座位與成員、用餐使用隔板，且校園需要的隔板，縣府已經協助各校辦理，開學前可以到貨，縣府指出已編列380萬元預算，提供縣內學校申請購買午餐隔板及快篩劑等防疫物資。

縣府教育處指出，縣內有6成國小的學生人數在100人以下，學生在教室內空間維持社交距離應無問題，中大型學校的教室空間則可能不足，除使用隔板避免飛沫，也籲請學校務必加強宣導洗手及入校自主性體溫量測，並落實疫情通報機制。

開學後若發生疫情，陸正威說，出現1例確診個案、該班即停課14天，若有2例確診案、全校停課14天；停課期間實施線上教學，除立委及台積電等單位助捐校平板電腦，縣府也動用預算採購兩千台平板電腦，不讓孩子學習中斷。
 

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