陳怡珍媒合「愛與包容公益平台」　送愛心餐盒溫暖長輩的胃

▲台南市議員陳怡珍，媒合「愛與包容公益平台」，在里長吳棟旺的協助下送30份愛心餐盒給北區仁愛里長輩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳怡珍24日媒合「愛與包容公益平台」，在里長吳棟旺的協助下送30份愛心餐盒給北區仁愛里長輩，愛心餐盒包括韓式烤肉、牛園海鮮湯、舒肥雞肉沙拉、鳥來嬤川味椒麻乾拌麵、青果西施提供水果等餐食，養生可口，讓長輩們可以吃飽又暖胃；陳怡珍則加碼送柚子提前祝賀長輩們中秋節健康快樂。

陳怡珍表示，感謝「愛與包容公益平台」關懷地方鄰里，將愛心深入社會需要關心的各角落，以己身之力回饋社會。

陳怡珍說，「愛與包容-公益平台」是由一群台南在地企業店家組成，集結夥伴們公司資源，共組愛心餐盒，用溫暖的食物力量傳遞愛的關懷，希望透過拋磚引玉的小小力量，喚起更多人關懷社會的弱勢族群。

「愛與包容-公益平台」成員包括鳥來嬤提供川味椒麻、麻醬乾拌麵，吉姆冰箱贊助舒肥雞肉沙拉；牛園火鍋提供海鮮湯；大邱年糕提供韓式烤肉；甜蜜點日式貝果贊助貝果；青果西施提供水果，優進益商行則贊助紙盒，愛吃輝公司負責活動攝影及影像紀錄；他們都很樂意整合資源幫助社會弱勢族群，希望給社會帶來溫暖的正能量。

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