作家打高端後猝死　羅智強：只有真相才能讓他的犧牲換多數人平安

▲陸姓作家打高端後傳出死亡的不幸消息。（圖／翻攝臉書）



記者黃巈禾／台北報導

高端疫苗23日開打，桃園市中壢區一名56歲的陸姓網路專欄作家23日一家三口一起去接種，還在臉書表示跟總統蔡英文同一梯接種很榮幸，未料24日上午9時許身體不適，送醫後搶救不治，對此，國民黨議員羅智強向政府喊話，還陸作家一個不偏袒的真相，只有真相，才能讓陸先生的犧牲換取多數人的平安。

羅智強24日在臉書表示，陸姓作家打高端隔日猝死，為往生者哀，希望安息，也請指揮中心不要未查先判，就草率把猝死歸咎陸先生身體不好、暈針，請蔡政府好好、認真、嚴肅、客觀調查陸先生的死亡是否是高端疫苗所致。

羅智強指出，這個客觀的立場，也不只是針對高端，其他疫苗不管是AZ、莫德納、BNT也一樣，這和藍綠、政黨無關，這是政府最起碼該擔起的責任，提醒蔡英文，這位陸先生是因為相信妳才獻出手臂，陸先生甚至曾說「萬一打了疫苗死了，也只能視為向病毒『獻祭』——用少數人的犠牲，換取多數人的平安」。

羅智強提到，雖然不相信高端，也不相信蔡英文，但尊敬陸先生，願意為相信的信念付出行動，「也因此還他一個真相，一個不偏袒的真相，這是蔡政府最起碼的良心責任，也只有真相，才能讓陸先生的犧牲『換取多數人的平安』」