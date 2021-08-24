高端不停打！第6輪加開今結算「再14.8萬人預約打高端」

▲高端疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

第六輪高端疫苗昨日開打，然而今日就傳出疑似首起接種後死亡個案，指揮官陳時中表示，初步有心肌梗塞的可能性，也強調不會因為這樣停止施打；而第六輪加開今天中午結算，增加14.8萬人完成預約，將於8/27開始接種。加上首波預約59.9萬人，第六輪總計有74.7萬人要打高端疫苗。

高端這次開放20歲以上民眾都可以預約接種，是首見年齡最低，依照「COVID-19公費疫苗預約平台」首波總計有59.9萬人預約，8/23日開打。

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中央流行疫情指揮中心今日公布最新疫苗統計，昨日共有17.9萬人接種疫苗，其中接種高端的有16萬7,268 劑；統計截至目前為止，累計接種 10,246,977 劑，疫苗接種人口涵蓋率 40.32%，劑次人口比 43.66 (劑/每百人)。

▲高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

指揮中心盤點疫苗數量，並於21日宣布第六輪加開登記，23日開放並於今日下午4時結算，符合預約資格有20萬8,735人，到下午1點為止已完成預約人數14萬8,064人，佔符合預約資格人數70.93%。

至於一名陸姓網路專欄作家昨日施打後，今早出現不適症狀送醫，但到院前已死亡。陳時中表示，今天早上有傳出得到證實，有一位個案昨天有打高端疫苗，今天早上因為身體不適過世，目前初步可能有心肌梗塞可能性，但是到院前死亡，所以要由司法相驗，由檢察官做相關判定。他強調，個案要由司法相驗，最後法醫判定的死亡證明出來，會比較清楚一點。