「這波花多少買威力彩？」　超多人投注這金額笑了：成功的決定

▲原PO問卦「這一波你花了多少錢投資威力彩？」（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

威力彩連槓41期，被幸運上班族終結，頭獎昨（23）晚在新北市三峽的投注站開出，一位「30多歲上班族」抱走27億元，讓大票國人直呼只能含淚繼續奮鬥。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「這一波你花了多少錢投資威力彩？」話題意外引發討論。其中，最多人投注的金額也曝光，「0，沒這個命加減省啦！」

這位網友文中哀怨直嘆，「威力彩的美夢今天也暫時告一段落了，大家把辭職信收一收、早點睡，明天繼續上班吧！中獎後想做的事，只好在夢裡繼續做。」但也好奇，「你各位這一波，總共花了多少錢買威力彩啊？」透露自己這波買了300元。

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貼文一出，網友們紛紛留言曝光自己總投注金額，「我也500，結果沒中」、「1、2000而已，跟風玩一下」、「300的樣子，投資報酬率-100%」、「近三期各一張共300，就買爽的」、「600，當做捐錢做善事吧」、「200，跟風玩一下」、「我自己這一波下來應該有兩三千，唉」、「100，心很痛，明知不會中還是想拚一下QQ！」

其中，最多人花的金額是「0元」，「0，真要玩也是玩運彩」、「玩股票和運彩還比較好」、「0，今天忘了去買」、「0，不想繳窮人稅了」、「0，威力小獎超爛，大樂透我會考慮」、「0，突然覺得自己做了一個成功的決定」、「0，威力彩真的超難中」、「0，發票都能1000多張不中了，沒偏財運的人」、「0，想買的時候已經19：30了。」