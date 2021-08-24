　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

塔利班反對延後撤軍期限　24日G7會商添變數

▲▼美軍在阿富汗喀布爾機場協助撤離。（圖／路透）

▲美軍在阿富汗喀布爾機場協助撤離。（圖／路透，下同）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾23日專電

七大工業國集團24日將召開視訊領袖會議討論阿富汗議題，因當前仍有數萬人待撤離，歐洲盼美國延後8月底撤軍期限。但塔利班23日表示不同意，撤軍大限能否延後增添變數。

七大工業國集團（G7）領袖視訊會議討論阿富汗危機，將專注撤離行動以及是否考慮對阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）實施制裁。

自塔利班15日控制阿富汗首都喀布爾迄今，美方已撤離約2萬8000人。但當前仍有大量的美國、歐洲公民以及數萬名為西方工作的阿富汗人及其家屬欲離開，需要美軍持續駐守機場才有可能完成。

▲▼美軍在阿富汗喀布爾機場協助撤離。（圖／路透）

先前美國將撤軍期限訂在8月31日，但因喀布爾機場情勢混亂，歐洲認為在期限內完成數萬人撤離是不可能任務。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）近日表示，到月底之前要撤離數萬人，想就知道不可能。

對於是否延長8月31日的撤軍期限，美國總統拜登近日回答：「我們希望不必延長期限，但會有針對進展的相關討論。」

英國媒體23日報導，英國首相強生（Boris Johnson）將在24日的G7會議上，要求拜登延後撤離美軍，讓撤出喀布爾機場的行動有更充裕的時間，但「能不能說服美國，必須看強生24日的表現」。

▲▼阿富汗人擠向喀布爾機場尋求撤離。（圖／路透）

然而塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）23日表示，8月31日是撤軍「紅線」，延長期限即代表延長占領阿富汗。夏亨警告，更改期限就得承擔後果。

歐洲盼延後8月底撤離期限，除了要說服美國外，塔利班表示不同意，為撤軍大限能否延後增添變數。

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
威力彩27億開在三峽！投注站老闆娘喜極而泣：說不出話來
開出威力彩27億！投注站員工曝內幕　提供「神秘套餐」
三上悠亞生日宣布重大消息　老司機全瘋了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

塔利班反對延後撤軍期限　24日G7會商添變數

白俄放任大量移民湧入　波蘭、立陶宛將建圍籬遏阻

6陸企在剛果涉「非法採金礦」！遭勒令暫停營業

台灣首枚民間自製火箭「飛鼠一號」　獲准南澳洲發射

快訊／美國全面批准「輝瑞疫苗」　FDA史上最快通過藥物

簡單數學題你會算嗎？　是4還是104「2.1萬國際網友戰翻」

賀錦麗出訪新加坡「會晤李顯龍」　霸氣承諾：維護南海自由航行

CNN：美軍33架C-17將飛往喀布爾！　機場管制加嚴「僅放行3種人」

懷胎九月不知情！她凌晨躺床「感覺來了」　在家趴地用力5hrs順產

人夫爽吃壯陽藥「啪整晚」！隔天孩子討抱...一跳「GG竟折斷」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

楊勇緯「會走太快嗎」貼心護郭婞淳　女神+男神金曲紀錄整理好惹❤

成為寶可夢大師！台中吸睛點心　經典精靈球、西瓜造型地瓜球

點外送「湯裡竟有牙齒」女子嚇壞　店家澄清：骨頭熬湯100%是豬牙

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

塔利班反對延後撤軍期限　24日G7會商添變數

白俄放任大量移民湧入　波蘭、立陶宛將建圍籬遏阻

6陸企在剛果涉「非法採金礦」！遭勒令暫停營業

台灣首枚民間自製火箭「飛鼠一號」　獲准南澳洲發射

快訊／美國全面批准「輝瑞疫苗」　FDA史上最快通過藥物

簡單數學題你會算嗎？　是4還是104「2.1萬國際網友戰翻」

賀錦麗出訪新加坡「會晤李顯龍」　霸氣承諾：維護南海自由航行

CNN：美軍33架C-17將飛往喀布爾！　機場管制加嚴「僅放行3種人」

懷胎九月不知情！她凌晨躺床「感覺來了」　在家趴地用力5hrs順產

人夫爽吃壯陽藥「啪整晚」！隔天孩子討抱...一跳「GG竟折斷」

家中驚見「神秘紅插座」！網一插瞬間困惑…台電出面揭密了

21歲台中男商辦大樓搭電梯「上上下下」　2小時後墜樓身亡

從東奧看理財！　這兩種成選手隱形後盾

塔利班反對延後撤軍期限　24日G7會商添變數

白俄放任大量移民湧入　波蘭、立陶宛將建圍籬遏阻

6陸企在剛果涉「非法採金礦」！遭勒令暫停營業

鄉民女神曝打高端「最多這種副作用」　一句吐槽：你們根本沒去打

2.5K買《傳說對決》帳號！賣家「神邏輯」密碼分開賣：再匯1500元

20位「95後」日本小鮮肉演員！高顏值來襲　都是日劇熟面孔

一愛就犯傻的星座Top 4，天秤習慣息事寧人、冠軍跌破眼鏡

捷運抖音姐！深情掏出「白色OO」邪惡強迫受孕　網全腿軟...漏電了這不行

國際熱門新聞

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

簡單數學題2.1萬網友戰翻　到底是4還是104！

即／喀布爾機場爆槍戰　已釀1死3傷

阿富汗傳奇之子領軍　狂殺100名塔利班戰士

即／美國全面批准輝瑞疫苗　FDA史上最快通過藥物

台灣首枚民間自製火箭飛鼠一號 獲准南澳洲發射

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

人夫爽吃壯陽藥！隔天孩子討抱「GG竟折斷」

格陵蘭冰蓋頂部　第一次出現降雨

死亡瞬間！她拍TikTok踩破屋頂摔50m

6陸企在剛果涉非法採金礦！下場慘了

紐籍男預約高端：打疫苗像買手機很怪

更多熱門

相關新聞

中國如何突破第一島鏈？

中國如何突破第一島鏈？

美國與中國對於西太平洋的海權爭奪，經過時十年的發展，如今態勢已經越來越炙熱化；長久以來，美國試圖聯合太平洋的盟邦，採取「島鏈戰略」將中國海軍的擴張封鎖在「第一島鏈」之內。如今中國要如何突破第一島鏈？

台灣不是阿富汗　但白宮還是白宮

台灣不是阿富汗　但白宮還是白宮

CNN：美國改變疏散政策　僅撤離「3種人」

CNN：美國改變疏散政策　僅撤離「3種人」

美國大兵「蹲地倒水」餵阿富汗兒童

美國大兵「蹲地倒水」餵阿富汗兒童

他遭塔利班「槍抵胸口」威脅別接近機場！

他遭塔利班「槍抵胸口」威脅別接近機場！

關鍵字：

塔利班撤軍美國拜登強生英國

讀者迴響

熱門新聞

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

威力彩27億　新北三峽一注獨得

威力彩27億開在三峽！投注站老闆娘喜極而泣：說不出話來

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

快訊／台中里長哭哭！823人只中15萬6400元

威力彩2獎4注各分1670萬！今彩也開4注

老司機瘋了！三上悠亞生日宣布重大消息

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

威力彩27億　投注站員工曝內幕

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

夜闖彰化廢棄中學中邪！網紅「靈動實測下場慘」

威力彩27億開獎　快來終結41槓

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面