好市多「巨型600g肥皂」買來怎麼洗？網曝手滑就悲劇：像磚塊砸到

▲600公克的肥皂。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者黃可昀／綜合報導

好市多（Costco）近期又有產品引發話題，一個600公克的肥皂宛如磚頭，拿在手上明顯感覺到重量，洗澡時拿著這麼大一塊肥皂，用起來彆扭又不順手，而且沾水後還很滑，萬一不小心掉地上更是悲劇，殺傷力宛如磚塊掉落，一名網友崩潰問「這麼大一塊是要切開還是直接洗啊？」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，家人在好市多買了這款肥皂，不過體積異常巨大，讓她很好奇這個大小是用來洗澡的嗎？使用前要先分切成小塊還是直接用？

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實際查詢好市多官網，這款「Douce Nature法國馬賽皂」每個600公克，一盒有4入共2.4公斤，網站給的建議是用肥皂在沐浴巾或海綿上搓揉起泡，接著直接塗抹於全身即可。不過留言區多數網友建議，這麼大塊的肥皂還是切一切比較好用，甚至有人說自己曾經手滑掉地板，整塊600公克肥皂砸在腳上，痛得叫苦連天。

▲沒切直接用要小心手滑。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



網友指出，「我比較懶都整顆拿來用，很容易掉所以要小心，砸到腳極痛」、「萬一手滑就會像磚塊砸自己的腳」、「馬賽皂因為橄欖油成分高，小小塊拿來直接抹身體，很快就變小，可能為了避免客戶抱怨所以做大塊一點？」、「拿一支大菜刀，兩面在瓦斯爐火上烤熱一下，切肥皂就很好切了」、「直接用溼答答的沐浴球搓揉起泡就可以用很久了」、「這若不切，根本是浴室裡的兇器。」