要命小方妻到案酒測值0　親揭尿遁原因「都記不得了」

記者黃翊婷／綜合報導

台中角頭「要命小方」的林姓妻子22日晚間8時許駕駛白色賓士自撞3車，事後卻從醫院尿遁落跑，拒絕酒測，引發各界關注。林女躲了一天，終於在23日深夜11時許由律師陪同現身，經檢測酒測值為0；不過，第五警分局交通分隊認為她態度消極，事後仍依酒駕拒測開單告發。

▲林女坐在輪椅上由兒子推著離開醫院。（圖／民眾提供）

林女22日晚間8時許駕駛白色賓士行經北屯區崇德路、崇德八路時，因不明原因自撞路邊3輛車後翻覆，警方到場後她自述有頭暈情形拒絕酒測，但接受到院後抽血檢驗，未料送至中國醫後卻再次拒測，並於同晚11時許尿遁落跑。

根據監視器畫面顯示，林女坐在輪椅上，由身穿白色上衣的兒子推送，緩緩步出中國醫藥大學附設醫院的急診室，最後走向往五權路方向的人行道上，消失於人群中，過程約35秒。

第五警分局表示，員警同晚11時30分至林女住處查訪，但無人回應；由於本案非屬刑事訴訟法的現行犯，且屬自撞的交通事故，再加上處防疫期間，所以員警無法在診間全程陪同，為釐清相關案情，本分局已全力動員，調閱道路周邊監視器並持續查訪，要在最短的時間內，找到林女至本分局說明細節，以釐清案情。

根據《聯合新聞網》，林女在躲了一天之後，終於在23日深夜11時許由律師陪同現身第五警分局交通分隊，經吹氣酒測，結果吹氣酒精濃度為0，但還是被開單告發；她聲稱，之所以會從醫院離開，是因為覺得身體不舒服，對於案發經過也「都記不得了」，自認無法向警方說明什麼，才會先返家休息，沒想到忘記帶鑰匙，只好和兒子到旅館投宿，後來接到親友通知得知警方在找她，就主動與分局聯絡。

▼▲林女在車禍發生後消極不配合酒測。（圖／翻攝記者爆料網、民眾提供）

事實上，林女先前有3次因酒駕涉及公共危險罪的刑案紀錄，且都是駕駛該輛白色賓士，最近一次是遭台中地院判刑6月、併科罰金2萬元，當時檢方為杜絕林女再犯公共危險罪，認有發監執行必要，不准林女易科罰金。

林女向法官異議，說丈夫方敏懿目前仍在監服刑，她上有罹患癌症、憂鬱症的公婆須照顧，下有2名還在就學的子女要照顧，尚須獨力負擔家計，並已接受酒精成癮治療，請求法官給予自新機會。

但台中地院審理後，查出林女治療過程中仍繼續飲酒，難認其真心悔改、有決心戒除酒癮之意，駁回林女聲請，判須入監服刑。至於入監時間，將由執行科的檢察官決定。

此外，林女駕駛的白色賓士非其所有，車主是蔡姓男子，雙方關係尚未知。警方表示，目前尚未通知蔡男到案說明，因為要先針對肇事駕駛部分辦案，若後續有需要將再行通知蔡男到案。

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