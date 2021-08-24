　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

要命小方妻到案酒測值0　親揭尿遁原因「都記不得了」

記者黃翊婷／綜合報導

台中角頭「要命小方」的林姓妻子22日晚間8時許駕駛白色賓士自撞3車，事後卻從醫院尿遁落跑，拒絕酒測，引發各界關注。林女躲了一天，終於在23日深夜11時許由律師陪同現身，經檢測酒測值為0；不過，第五警分局交通分隊認為她態度消極，事後仍依酒駕拒測開單告發。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林女坐在輪椅上由兒子推著離開醫院。（圖／民眾提供）

林女22日晚間8時許駕駛白色賓士行經北屯區崇德路、崇德八路時，因不明原因自撞路邊3輛車後翻覆，警方到場後她自述有頭暈情形拒絕酒測，但接受到院後抽血檢驗，未料送至中國醫後卻再次拒測，並於同晚11時許尿遁落跑。

根據監視器畫面顯示，林女坐在輪椅上，由身穿白色上衣的兒子推送，緩緩步出中國醫藥大學附設醫院的急診室，最後走向往五權路方向的人行道上，消失於人群中，過程約35秒。

第五警分局表示，員警同晚11時30分至林女住處查訪，但無人回應；由於本案非屬刑事訴訟法的現行犯，且屬自撞的交通事故，再加上處防疫期間，所以員警無法在診間全程陪同，為釐清相關案情，本分局已全力動員，調閱道路周邊監視器並持續查訪，要在最短的時間內，找到林女至本分局說明細節，以釐清案情。

根據《聯合新聞網》，林女在躲了一天之後，終於在23日深夜11時許由律師陪同現身第五警分局交通分隊，經吹氣酒測，結果吹氣酒精濃度為0，但還是被開單告發；她聲稱，之所以會從醫院離開，是因為覺得身體不舒服，對於案發經過也「都記不得了」，自認無法向警方說明什麼，才會先返家休息，沒想到忘記帶鑰匙，只好和兒子到旅館投宿，後來接到親友通知得知警方在找她，就主動與分局聯絡。

▲▼ 。（圖／翻攝記者爆料網）

▼▲林女在車禍發生後消極不配合酒測。（圖／翻攝記者爆料網、民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

事實上，林女先前有3次因酒駕涉及公共危險罪的刑案紀錄，且都是駕駛該輛白色賓士，最近一次是遭台中地院判刑6月、併科罰金2萬元，當時檢方為杜絕林女再犯公共危險罪，認有發監執行必要，不准林女易科罰金。

林女向法官異議，說丈夫方敏懿目前仍在監服刑，她上有罹患癌症、憂鬱症的公婆須照顧，下有2名還在就學的子女要照顧，尚須獨力負擔家計，並已接受酒精成癮治療，請求法官給予自新機會。

但台中地院審理後，查出林女治療過程中仍繼續飲酒，難認其真心悔改、有決心戒除酒癮之意，駁回林女聲請，判須入監服刑。至於入監時間，將由執行科的檢察官決定。

此外，林女駕駛的白色賓士非其所有，車主是蔡姓男子，雙方關係尚未知。警方表示，目前尚未通知蔡男到案說明，因為要先針對肇事駕駛部分辦案，若後續有需要將再行通知蔡男到案。

● 飲酒過量，有礙健康
● 開車不喝酒，喝酒不開車

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
女律師列「中獎後5狀況」　喊話27億得主：來找我
快訊／保安隊員警「跌進消波塊」　傷重不治
打完高端13小時「冒離奇4症狀」　焦糖哥哥：太可怕像變另一個
她打高端和獅子王聚餐沒確診！　被證實是「疫苗組」
徐懷鈺出道23年「臉蛋神進化」變樣了！近照曝光　網嚇：認不出
鄉民女神曝打高端「最多這種副作用」　一句吐槽：你們根本沒去打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化工廠宿舍全面燃燒　火煙四竄員工驚逃

快訊／花蓮保安隊員警港邊巡邏　失足「跌進消波塊」重傷亡

屏東老獵人遇「山豬突襲」…左小指噴飛不見了！浴血脫逃求援

要命小方妻到案酒測值0　親揭尿遁原因「都記不得了」

紅線違停堵住整條巷子　女駕駛錄影反嗆警：我們在下貨

幫老婆洗車　看行車紀錄器才知被綠！她嬌喊「不要弄到我裡面」

21歲台中男商辦大樓搭電梯「上上下下」　2小時後墜樓身亡

越籍母女檔「容貌曝光」！走私71公斤非洲豬瘟肉…裁定羈押禁見

全台警緊急動員！查1297處扣非洲豬瘟肉19件　月餅、肉乾都中了

快訊／高雄愛河驚見「1女漂浮」命危！過去8天已奪3命

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

楊勇緯「會走太快嗎」貼心護郭婞淳　女神+男神金曲紀錄整理好惹❤

成為寶可夢大師！台中吸睛點心　經典精靈球、西瓜造型地瓜球

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

快訊／彰化工廠宿舍全面燃燒　火煙四竄員工驚逃

快訊／花蓮保安隊員警港邊巡邏　失足「跌進消波塊」重傷亡

屏東老獵人遇「山豬突襲」…左小指噴飛不見了！浴血脫逃求援

要命小方妻到案酒測值0　親揭尿遁原因「都記不得了」

紅線違停堵住整條巷子　女駕駛錄影反嗆警：我們在下貨

幫老婆洗車　看行車紀錄器才知被綠！她嬌喊「不要弄到我裡面」

21歲台中男商辦大樓搭電梯「上上下下」　2小時後墜樓身亡

越籍母女檔「容貌曝光」！走私71公斤非洲豬瘟肉…裁定羈押禁見

全台警緊急動員！查1297處扣非洲豬瘟肉19件　月餅、肉乾都中了

快訊／高雄愛河驚見「1女漂浮」命危！過去8天已奪3命

股匯雙漲！新台幣早盤以27.97開出　升1.5分

快訊／彰化工廠宿舍全面燃燒　火煙四竄員工驚逃

IBM 推晶片內加速型「人工智慧處理器」Telum　系統明年上市

陳冠宇點出台日打線最大差異　感謝羅德！最近還跟令和怪物視訊

超過11萬人預約「高端漲2％」！ 　聯亞藥也漲4％

快訊／花蓮保安隊員警港邊巡邏　失足「跌進消波塊」重傷亡

Infiniti QX80換裝12.3吋大螢幕很酷炫　跑旅QX55可望導入台灣

台股上漲逾百點！重回16900關卡　台積電、聯電漲幅逾1%

鴻海健促影音今上線！鼓勵宅家攜手「健康動」　員工直喊不夠加點菜

打完高端13小時「冒離奇4症狀」！　焦糖哥哥：太可怕了像變另一個人

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

社會熱門新聞

看行車紀錄器才知被綠！妻喊「不要弄到我裡面」

走私豬瘟肉母女檔容貌曝光！羈押禁見

「水煮男」女友嗆網友：我不笨！我知道怎麼寫

「渣男」清掉再噴「♡你」　海神變塗鴉板

紅線違停　女錄影嗆警：我們在下貨

男搭電梯不斷上下　2小時後墜樓亡

即／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗出爐

孝子大亨人間蒸發卻回LINE　包公斷案直指藏屍地

非洲豬瘟肉查扣19件　月餅肉乾都中了

每周1啪已婚男同事！小三驚覺「睡到堂姊夫」GG了

彰化查獲20公斤越南豬肉半成品　

22億威力彩中6碼！1原因獎金只剩15萬　他天堂掉地獄

進陸製醫療口罩3千片　怕到歪腰當庭認罪

要命小方妻到案酒測值0　揭尿遁原因

更多熱門

相關新聞

「要命小方」妻三度酒駕被抓　判刑半年不准易科

「要命小方」妻三度酒駕被抓　判刑半年不准易科

中部角頭「要命小方」方敏懿的44歲林姓妻子，22日晚間8時許駕駛白色賓士於台中市北屯區不明原因自撞路邊停放的3輛轎車後翻覆，警方到場後她以頭暈為由拒絕酒測，抵達醫院後再次拒測，同晚11時許藉由尿遁落跑，經查，林女過去有多次酒駕紀錄，且該輛白色賓士並非林女所有，車主為1名蔡姓男子，關係未知。目前警方尚未找到林女，正調閱道路周邊監視器並持續查訪中。

3寶爸「酒駕逆撞」無照騎士！

3寶爸「酒駕逆撞」無照騎士！

「要命小方」妻開賓士撞3車翻覆

「要命小方」妻開賓士撞3車翻覆

貪杯客又出事　酒駕撞水泥護欄1傷

貪杯客又出事　酒駕撞水泥護欄1傷

屏東醉警分局旁自撞…一測數值爆表

屏東醉警分局旁自撞…一測數值爆表

關鍵字：

酒駕

讀者迴響

熱門新聞

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

威力彩27億　投注站員工曝內幕

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

台中里長哭哭！823人只中15萬6400元

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

威力彩27億　新北三峽一注獨得

看行車紀錄器才知被綠！妻喊「不要弄到我裡面」

投注站老闆娘喜極而泣：說不出話來

家中驚見神秘紅插座！台電出面揭密了

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

鄉民女神曝高端最多這種副作用　一句吐槽：根本沒打

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面