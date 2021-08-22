改裝車深夜群聚吵死人！　桃警封鎖攔查取締19件

▲警方對15線、台61線、台66線快速道路執行防制危險駕車勤務。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市台15線、台61線、台66線快速道路，每逢假日深夜及清晨時段經常出現改裝車輛聚集競速，巨響噪音令當地居民不堪其擾，警方22日凌晨出動大批警力，5個小時共攔查汽機車61輛，舉發無照駕駛、駕照註銷、安裝翻牌器等交通違規3件，以及酒後駕車4件，另違規改裝排氣管計有12件，將通報環保局及監理單位召回檢驗。

▲從深夜到清晨進行攔檢盤查取締。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，為防止危險駕車行為影響用路人安全，從今日凌晨0至5時規劃於台61線沿線沙崙油庫、許厝港、桃科交流道、大潭電廠等平面道路及匝道口，同步實施南北雙向封鎖路檢，針對改裝汽機車妨害安寧及酒後駕車等違規行為，加強攔檢盤查取締，共出動51名警力，一口氣攔查汽機車計61輛，共舉發無照駕駛、駕照註銷、安裝翻牌器等交通違規3件，以及酒後駕車4件，另違規改裝排氣管計有12件，將通報環保局及監理單位召回檢驗。

▲台61快速道更在多個交流道路口，同步實施南北雙向封鎖路檢。（圖／大園警分局提供）

警方強調，即日起持續在每週六、日0至6時深夜時段，編排防制危險駕車勤務，執法公權力不容挑戰，展現取締不法的決心，並呼籲民眾切勿駕車有競駛、競技等危險駕車行為，並遵守道路交通安全規則，以維護道路交通安全。

►「契爾氏」超熱賣人氣商品特價