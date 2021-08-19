萬人連署「上課時延後」教育部辦公聽會　學生主張先廢除早自習

▲教育部舉辦 「上課時間改9:30」公聽會 。（圖／記者崔至雲翻攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

上萬人連署要求的「國、高中上課時間改為9時30分到17時」，教育部今（19日）舉辦公聽會。不少學生表示，支持延後上課，但不一定要延到9時30分，可以先從廢除早自習開始，因不少學校未符合教育部聲稱的「早自習讓學生自主運用」， 學生缺席早自習，校方會記警告懲處。

國教署科長洪甄徽說明，目前高中上課是每週35節、單節50分鐘，國中是每週32至35節、單節45分鐘；第一節之前是非學習節數，全校集合活動如朝會等，每週不可超過2日，其他天為學生自主規劃運用，學生可決定是否參加。

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國家衛生研究院研究員張新儀說明，根據美國的調查，「無良好睡眠」會影響青少年認知表現、生理發育及情緒調節等，14至17歲需要8至10小時睡眠，但根據台灣睡眠醫學會調查則顯示，我國青少年在周間、假日的睡眠時數，分別為7.12小時、9.26小時。

板橋高中何同學表示，美國西雅圖實施延後上課後，學生遲到數量變少，且學習成績提高4.5％，因此他支持延後上課時間，且早自習可先廢除；台南市曾姓國中生表示，校方要求上午7點半前到，到校後安排一堆考試，學生根本沒有自主時間，而且還規定若滿5次未準時到校，將記警告。

成功高中吳姓學生說，是否延後至9點半上課可再研擬，但先廢除早自習較為重要；曾姓學生也說，放學回家寫完作業，再加上花一點時間娛樂，上床時都超過晚上12點了，睡眠時間根本不足。他認為可以調整到早上8時25分鐘前第一堂課開始前到校。

但也有學生反對延後上學時間，他們擔心若延後會和上班族通勤時間衝突；也有人認為，睡不飽與自己的時間管理有關，應改變自己的習慣。

台灣青年民主協會代表何蔚慈表示，教育部在民國105年就有訂定「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，規定早自習每週至少要有2天要由學生自主規劃，並決定是否參加，但青民協調查發現，有做到的學校不多，教育部應先讓法規落實。