日本混血正妹「救了金牌選手」！本人IG曝光爆紅　牙買加來報恩了

▲帕奇曼與河島合照，而河島也在IG穿上帕奇曼贈送的牙買加T恤。（圖／翻攝自IG／d_treefairy）

記者柯沛辰／綜合報導

今年東奧又有暖心故事，牙買加選手帕奇曼（Hansle Parchment）奪下男子110公尺跨欄金牌。賽後，他公開表示，自己當天坐錯車，差點錯過比賽，所幸遇到一位日本美女志工協助，當場塞給他1萬日圓搭計程車，才讓他順利參賽奪牌。此話一出，正妹志工立刻爆紅，官方也辦儀式答謝。

帕奇曼回憶，當天他要搭車到國立競技場參賽，正在一邊聽音樂，結果意外搭到反方向的車，下車時才發現來到東京水上中心。當時比賽時間很接近，可能趕不到比賽場地，結果河島緹亞娜發現後，立刻給他1萬日圓（約新台幣2500元）搭計程車。

帕奇曼沒時間多加感謝，便匆匆下車，好在最後順利趕上比賽，還晉級準決賽、決賽，創下賽季最佳成績，順利奪下金牌。賽後，帕奇曼在IG透露這段暖心經歷，不僅找到河島，順利奉還1萬日圓的車資，還送上一件牙買加國家隊的T恤，讓河島瞬間爆紅。

原來，現年25歲的河島緹亞娜是日本和塞爾維亞混血，自從媒體披露她的善行後，她的個人IG暴增至11.2萬粉絲，而且那篇她身穿牙買加T恤的貼文更有13.7萬人按讚，其中包含傳奇名將「牙加買閃電」波爾特（Usain Bolt）。

河島緹亞娜透露，當時她將身上僅有的1萬日圓通通借給對方，帕奇曼向她保證「我一定會回來還錢的！」但她回絕「你很忙，不需要這麼做」。另外，河島野說明，她其實不是大會志工，只是遊覽車承包商，負責替比賽人員安排車輛，後來聽聞帕奇曼順利奪下金牌，很為對方高興。

對此，牙買加駐日大使館19日特別舉辦感謝儀式，決定招待河島到牙買加旅遊一週，一切交通住宿都由當地政府全額負擔。儀式上，河島身穿牙買加T恤，接受牙買加駐日大使贈送的旅遊券，並觀看帕奇曼拍攝的感謝短片。

河島緹亞娜表示，她沒有做什麼特別的事，只是做了她能做的，很意外引起廣大迴響，除了謝謝大家關心，也感謝牙買加官方的旅遊券，「我會帶家人一起去牙買加玩！」