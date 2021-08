日本混血正妹「救了金牌選手」！本人IG曝光爆紅　牙買加來報恩了

▲帕奇曼與河島合照,而河島也在IG穿上帕奇曼贈送的牙買加T恤。(圖/翻攝自IG/d_treefairy)

記者柯沛辰/綜合報導

今年東奧又有暖心故事,牙買加選手帕奇曼(Hansle Parchment)奪下男子110公尺跨欄金牌。賽後,他公開表示,自己當天坐錯車,差點錯過比賽,所幸遇到一位日本美女志工協助,當場塞給他1萬日圓搭計程車,才讓他順利參賽奪牌。此話一出,正妹志工立刻爆紅,官方也辦儀式答謝。

帕奇曼回憶,當天他要搭車到國立競技場參賽,正在一邊聽音樂,結果意外搭到反方向的車,下車時才發現來到東京水上中心。當時比賽時間很接近,可能趕不到比賽場地,結果河島緹亞娜發現後,立刻給他1萬日圓(約新台幣2500元)搭計程車。

帕奇曼沒時間多加感謝,便匆匆下車,好在最後順利趕上比賽,還晉級準決賽、決賽,創下賽季最佳成績,順利奪下金牌。賽後,帕奇曼在IG透露這段暖心經歷,不僅找到河島,順利奉還1萬日圓的車資,還送上一件牙買加國家隊的T恤,讓河島瞬間爆紅。

原來,現年25歲的河島緹亞娜是日本和塞爾維亞混血,自從媒體披露她的善行後,她的個人IG暴增至11.2萬粉絲,而且那篇她身穿牙買加T恤的貼文更有13.7萬人按讚,其中包含傳奇名將「牙加買閃電」波爾特(Usain Bolt)。

河島緹亞娜透露,當時她將身上僅有的1萬日圓通通借給對方,帕奇曼向她保證「我一定會回來還錢的!」但她回絕「你很忙,不需要這麼做」。另外,河島野說明,她其實不是大會志工,只是遊覽車承包商,負責替比賽人員安排車輛,後來聽聞帕奇曼順利奪下金牌,很為對方高興。

對此,牙買加駐日大使館19日特別舉辦感謝儀式,決定招待河島到牙買加旅遊一週,一切交通住宿都由當地政府全額負擔。儀式上,河島身穿牙買加T恤,接受牙買加駐日大使贈送的旅遊券,並觀看帕奇曼拍攝的感謝短片。

河島緹亞娜表示,她沒有做什麼特別的事,只是做了她能做的,很意外引起廣大迴響,除了謝謝大家關心,也感謝牙買加官方的旅遊券,「我會帶家人一起去牙買加玩!」

It was an absolute pleasure to host today’s ceremony to honour Tijana Kawashima Stojkovic, the @Tokyo2020 staff whose act of kindness toward @ParchmentHansle has inspired and the. Thanks to @TourismJa for ensuring that Tijana’s golden deed received an equally golden reward. pic.twitter.com/fIXMs8xB7Q