自購疫苗恐釀亂象？蔡炳坤：非設籍北市也可接種　預算通過後2022年採購

▲台北市副市長蔡炳坤視察高端疫苗施打情形。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲21日拋出，北市府編列明年度28億預算，要自購250萬劑第三劑疫苗，獲得台北市議會國民黨團支持，但台北市議會民進黨團卻質疑，住在北市但戶籍不在此的民眾是否能打疫苗？恐衍生疫苗之亂。對此，台北市副市長蔡炳坤23日表示，不論是否設籍在台北市，都是北市府要服務的對象，北市府不會以設籍與否為條件。

蔡炳坤23日赴建成國中視察高端疫苗施打情況，被問到日前柯文哲宣布28億自購疫苗，蔡炳坤表示，這個月就會將預算書送到議會審查，其中28億經費預計是自購250萬劑疫苗，中央對地方政府、民間企業購買疫苗有制式規範流程，當中必須委託藥商準備資料，再送到食藥署審查，現在最重要的是預算送到議會後尋求議員支持，明年度才會採購、執行預算。

至於自購疫苗的廠牌？蔡炳坤回應，柯文哲是專業醫師，內部討論時已經很清楚，明年度購買的疫苗要基於2項條件，第一是加強國人施打第一、二劑疫苗，這個美國、英國和以色列都有相關經驗，第二個是因應變種病毒，這恐怕是第三劑疫苗的重要接種原因，會評估是mRNA疫苗或其他種類，這部分要做專業判斷後再來決定。

針對前天釋放自購疫苗訊息後，北市議會民進黨團質疑，戶籍不在北市、居住在北市的民眾能否施打？恐衍生疫苗之亂？蔡炳坤指出，北市編列自購疫苗預算是經過審慎評估，甚至召開專家會議來做確認；北市接種疫苗從一開始至今，都是以北市市民為主，不以設籍與否為條件，就算明年自購疫苗，也會秉持同樣理念，只要是住在台北市，不論有無設籍在此，都是北市府要服務的對象，而250萬劑疫苗也應該足夠。