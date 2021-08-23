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高端開打首日！越南人興奮接種　24歲男揪團：要等到莫德納還要很久

▲▼台北市副市長蔡炳坤視察高端疫苗施打情形。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長蔡炳坤視察高端疫苗施打情形。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國產高端疫苗開打首日，台北市副市長蔡炳坤23日視察接種狀況，提及北市預約高端人數為5萬916人，預計2天內就可以施打完畢。今年24歲的謝先生於施打高端完畢後表示，自己的年紀若要打其他廠牌，還要等很久，所以選擇施打高端疫苗。

蔡炳坤23日上午10時到建成國中視察高端疫苗接種狀況，他表示，北市23日、24日一共有251個接種點讓民眾施打，而北市共有5萬916人登記高端疫苗；北市一天接種量可達2、3萬左右，預計2天內可以接種完畢。23日、24日同時也是下波預約高端疫苗的時間，預估中央的量為2萬，可安排27日接種，23日、24日、27日共3天加起來，預計可打到7萬人。

▲▼台北市副市長蔡炳坤視察高端疫苗施打情形。（圖／記者袁茵攝）

今年35歲的胡小姐於排隊等待施打高端疫苗時表示，自己從7月初等到現在，一開放預約後就立刻上網做登記，「終於等到了！很開心！」對國產疫苗有信心，認為有打疫苗就是做到防疫。

剛接種高端疫苗的裴先生提及，自己是越南人，當初意願登記有選AZ、莫德納和高端疫苗，後來收到高端疫苗的通知就來施打；自己知道目前高端尚未通過國際認證，但他也有其他朋友打完高端疫苗，不管未來出國可能碰上困難，「還是先打比較安全。」

▲▼台北市副市長蔡炳坤視察高端疫苗施打情形。（圖／記者袁茵攝）

接種完高端疫苗的24歲謝先生說，自己相約女友、姐姐一起接種高端疫苗，3人在開放預約當天就有做登記。被問到為什麼選擇施打高端疫苗？謝先生坦言，「（我們）這個年紀要等到AZ或莫德納疫苗，還要等很久，所以就來打。」

施打完疫苗、於觀察區等候的35歲李先生指出，自己大約上週預約疫苗，今天特別請假來打疫苗，覺得接種後會比較安心。針對為什麼選擇高端疫苗？李先生回應，老闆希望員工施打疫苗，對方認為有機會就先打，而現在可以選擇的就是高端，打完到現在身體狀況正常，沒特別感覺。

▲▼台北市副市長蔡炳坤視察高端疫苗施打情形。（圖／記者袁茵攝）

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