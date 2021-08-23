「高端別說1劑、2劑保護力也未知」　前台大醫籲快做這件事

記者陳俊宏 ／綜合報導

國產高端疫苗今天（23日）起開放民眾接種，對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，「高端現在別說一劑了，兩劑保護力也未知呀。我多次都說高端接下來要努力去證明自己的保護力，取得國際認證，走出台灣。」

精神科醫師潘建志日前發文質疑，不久前釋出的高端第二期臨床實驗論文，發現一個很大的問題，中和抗體的數據是打完第二劑疫苗後測到的數字，「那只打第一劑會產生中和抗體嗎」，連這篇論文都沒寫。

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▲▼高端今開放民眾接種。（圖／記者湯興漢、李毓康攝）

林氏璧今在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，在高端第二期臨床試驗中，打完一劑後沒有測中和抗體，這很重要嗎，「不重要，臨床試驗中重點是打完第二劑後抗體能衝到多高」，這些臨床試驗不是為了評估一劑有多少保護力，或抗體多高的，設計就是要打兩劑，看兩劑施打完後的效果。

林氏璧說，AZ、BNT、莫德納等之所以可延後施打，不是一開始臨床試驗顯示可以，是英國、加拿大勇敢這樣做後，後續資料顯示一劑保護力也還可以，「但高端現在別說一劑了，兩劑保護力也未知呀。我多次都說高端接下來要努力去證明自己的保護力，取得國際認證，走出台灣。」

林氏璧指出，另外，聯亞還沒有放棄，「我很高興聽到昨天記者會，聯亞說取得取得國際認證決心不變。真的誠心希望這兩個國產疫苗都可以成功，對這次全世界的疫情有所幫助。」

衛福部17日公布200位國人接種AZ疫苗的中和抗體效價為187.9，並證實國產的高端疫苗的效價總數值，與業者公布2期臨床試驗期中報告的662差不多，高端的中和抗體效價比值是AZ疫苗的3.4倍。

▲▼高端今開放民眾接種。（圖／記者湯興漢、李毓康攝）

