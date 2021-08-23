焦糖哥哥秀愛國手臂！鄉民「1原因」狂推：比一堆人強多了

▲焦糖哥哥大方秀出愛國手臂。（圖／記者林育綾攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國產疫苗今天開打，國內不少知名人士都響應預約，焦糖哥哥陳嘉行就是其中之一，他今早9點就到士林新光醫院（科教館一樓北門）接種高端，事後更秀出小黃卡和接種手臂。消息曝光後，不少網友都大讚，「有行動，給推」、「很好，說到做到」。

焦糖哥哥日前在臉書表示自己已經成功預約到高端疫苗，這是他的第一針新冠疫苗，「那些在PTT肝粉版造謠說我已經打AZ的，趕快去請款免得刪文後金主不認帳⋯⋯。」他昨（22）日也在臉書預告，「我在士林新光醫院（科教館一樓北門）打國產高端疫苗，歡迎大家來見證我成為高端人士。」

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▲焦糖哥哥前往新光醫院施打高端。（圖／記者林育綾攝）

今早9點，焦糖哥哥也果真依約前往注射，事後更大方秀出接種手臂，拿著小黃卡開心拍照。他在臉書笑說，現場好幾台SNG車，他應該不用開直播證明了吧。

消息曝光後，PTT上有不少網友都留言表示，「比只會講不敢打的好多了」、「說到做到可以啊，謝啦」、「可以，值得鼓勵」、「可以，值得鼓勵」、「敢做敢當，給推」、「好啦，有打這次給你推」、「言出必行給推」、「至少身體力行，比一堆只會嘴的強多了」、「有打給尊重」、「嗯嗯，真的做到了」、「不錯，說到做到」。

此外，之前曾有網友酸焦糖哥哥若真的接種高端疫苗，「我高端直接喝1000c.c.」。因此稍早也有網友在焦糖哥哥的粉專底下貼出截圖，反問「人呢？」