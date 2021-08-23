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高端疫苗今開打！民眾喊「相信政府」　對國產疫苗效力有信心

記者蔡玟君／台北報導

高端疫苗今（23日）開打，北市其中一個施打點設於台北田徑場，由台北長庚醫院負責接種。早上9點後，預約民眾陸續抵達現場，由民眾表示，因有出國需求所以趕快安排打疫苗，對國產疫苗效力有信心，也認為總統蔡英文帶頭施打高端，大大提升對高端疫苗的信任度。

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗今日開放施打 。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗評估意願書。（圖／記者李毓康攝）

台北田徑場施打站今早從9點開始進行高端疫苗施打，現場醫護人員表示，施打首日上、下午場各約300人左右，根據記者現場觀察，現場流程大致順暢，前來施打的民眾目測多為40歲以上。也有少數20幾歲民眾一早就來接種。

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗開打首日各年齡層都有 。（圖／記者李毓康攝）

陳姓民眾表示，因為有出國需求，所以趕快安排來打疫苗，他表示對於國產疫苗效力有信心，也直言很多較落後的國家甚至無法選擇疫苗，只能打效力不是那麼好的。接種結束他約在現場等待30分鐘，當被問及打完高端後的感想，陳姓民眾表示「目前完全沒感覺。」

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗沒有殘劑問題，一劑就是一人份。（圖／記者李毓康攝）

而另一名常姓民眾對施打高端疫苗感想則直接表示「就相信政府」，也認為總統蔡英文今天帶頭施打第一劑高端疫苗，大大提升對疫苗的信任度。

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