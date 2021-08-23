安樂死風暴！蔡英文拋修法　孫大千：反應永遠慢半拍！

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

高雄海巡19日查獲154隻走私品種貓，21日下午全數安樂死，總統蔡英文在臉書承諾修法避免憾事再度發生。對此，前立委孫大千23日批評，蔡英文三不五時藉著毛小孩來和年輕世代博感情，需要挽救無辜生命時卻又不聞不問，「被稱為芭樂票總統實在是當之無愧。」

孫大千在臉書發文表示，蔡英文三不五時地藉著家中的毛小孩和年輕世代博感情，當動保人士喊話希望總統介入，挽救無辜生命時，卻又不聞不問，直到民怨沸騰才出來道歉，並且保證修法，「既然可以修法，當時為什麼不能及早站出來，暫緩這項不人道政策的執行呢？」

孫大千指出，珍惜生命是舉世公認的進步價值。蔡英文如果能夠提早12小時做出回應，也許這些無辜的喵星人的生命可以不必被如此殘忍地奪走，「只可惜，蔡英文永遠慢半拍，只會在事後遺憾道歉！」

154隻走私貓安樂死引發熱議，農委會主委陳吉仲22日下午緊急召開記者會說明為何一定要全部處置，會中他提到，將修法提高刑責和罰則，大幅度提高，會到行政院跨部會討論，最快這週公布。

陳吉仲表示，台灣目前犬隻飼養150萬隻，流浪在外15萬，貓有70萬隻，這次走私的貓來自大陸，是狂犬病疫區國家，如果沒在第一時阻絕可能的風險， 寵物安全環境就會遭受到更大衝擊。

陳吉仲指出，有跟行政院反應了這件事，因為國內有需求，就有供給，為了杜絕走私一再發生，雖針對沒來源的寵物，動保法有最高罰責到300萬，但接下來將提高罰則至300萬以上，預計這週會公告，會全面執行，讓寵物市場買賣都要有來源。