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ETtoday > 3C家電 > 家電 2021年08月23日 14:06

防疫期紫外線產品夯「消基會提醒傷身隱憂」　伊萊克斯新空氣清淨機「包藏UV」安心抗菌

▲▼伊萊克斯,Flow A4 UV抗菌空氣清淨機,UV-C紫外光,HEPA 13級濾網,細菌,H1N1病毒,新冠肺炎。（圖／伊萊克斯提供）

▲伊萊克斯「Flow A4 UV抗菌空氣清淨機」機內搭載UV-C紫外光，能有效去除濾網中的冠狀病毒，為家中環境帶來潔淨空氣。（圖／伊萊克斯提供，下同）

 消費中心／綜合報導

前段時間國內新冠肺炎疫情加劇升級，民眾紛紛加強家中除菌衛生安全問題，進而帶動UV紫外線殺菌產品成為網購常見關鍵字，根據消基會調查指出，為了對抗新冠病毒，標示有「消毒」、「殺菌」等詞的商品銷量超旺，其中紫外線相關產品備受青睞。但消基會進一步表示，若使用時無法精準掌握照射時間和紫外線強度，極可能根本無法達到滅菌效果，且使用不慎，不僅沒滅菌，反而可能先傷了自身皮膚和眼睛，更有致癌的風險。有鑒於此，為讓民眾安心使用UV-C紫外光過濾空氣中病菌，來自瑞典的百年精品家電品牌伊萊克斯新推出「Flow A4 UV抗菌空氣清淨機」，在機體內部搭載UV-C紫外光及HEPA 13級五重過濾系統，能將空氣中的病菌捕捉到清淨機中的HEPA13級濾網，再藉由機內的UV-C紫外光照射濾網，去除濾網中病菌活性，產品標示具備第三方實驗室檢測，證實可去除99.95%以上的H1N1病毒與常見細菌，讓家中空氣隨時保持潔淨，無形之中保護全家人的健康。

▲▼伊萊克斯,Flow A4 UV抗菌空氣清淨機,UV-C紫外光,HEPA 13級濾網,細菌,H1N1病毒,新冠肺炎。（圖／伊萊克斯提供）

▲伊萊克斯新推出「Flow A4 UV抗菌空氣清淨機」。

因應疫情，許多人準備酒精、次氯酸水和稀釋漂白劑等清潔消毒產品在家中備戰，而微解封回歸上班通勤生活後，不少人還加買UV消毒槍，以紫外線藍光照射加上消毒液體噴霧，在家到處狂噴，或是使用開放式UV燈一一照射家中門把、廚房檯面、衣物玩具、3C用品等試圖除菌；但這些方法讓下班已經夠累的你回到家還不能立刻放鬆，得忙進忙出把家裡都巡過一輪才安心，除了費時費力，消基會更提醒此類產品需小心使用，以免被看不見的紫外線誤傷身體。想要用更簡單的方法就確實達到殺菌效果的人，不妨參考伊萊克斯新推出的「Flow A4 UV抗菌空氣清淨機」。

一指啟動伊萊克斯「Flow A4 UV抗菌空氣清淨機」，輕鬆去除家裡空氣中的汙染原，「UV-C紫外光」及縝密的「HEPA 13級濾網」五重過濾能幫忙將空氣中的病菌捕捉到清淨機裡。先以最外層的「前置濾網」隔離較大型的毛髮、皮屑、棉絮，讓內部擁有緻密纖維的「HEPA 13級濾網」，攔阻超過99.98%直徑小於0.3微米的懸浮微粒，像是細菌、病毒、黴菌孢子、黴菌、粉塵、灰塵等有害及過敏物質都逃不過緊緊被鎖在濾網纖維上的命運。並透過「抗菌層」主動摧毀細菌細胞壁，品牌表示經實驗證實，可去除93.21%的冠狀病毒、99.98%以上的H1N1病毒與常見細菌，避免被濾網攔阻的細菌、病毒持續孳生；再以「UV-C紫外光」照射，品牌指出，同樣經實驗證實可去除99.95%以上的H1N1病毒與常見細菌，破壞細菌、病毒的DNA，使其無法於濾網上孳生或直接死亡，讓位於機體內的UV-C紫外光，在不會直接照射到人體的安全情況下發揮最大效用；另有「活性碳濾網」則可去除97%甲醛、96%香菸等有害氣體。

▲▼伊萊克斯,Flow A4 UV抗菌空氣清淨機,UV-C紫外光,HEPA 13級濾網,細菌,H1N1病毒,新冠肺炎。（圖／伊萊克斯提供）

▲擁有「UV-C紫外光及HEPA 13級五重過濾系統」的Flow A4 UV抗菌空氣清淨機，經品牌實驗證實能將細菌、病毒鎖進機體中並殺死。

▲▼伊萊克斯,Flow A4 UV抗菌空氣清淨機,UV-C紫外光,HEPA 13級濾網,細菌,H1N1病毒,新冠肺炎。（圖／伊萊克斯提供）

▲伊萊克斯「Flow A4 UV抗菌空氣清淨機」位於機體內的UV-C紫外光，可去除99.95%以上的H1N1病毒與常見細菌，在不會直接照射到人體的安全情況下發揮最大效用。

除了UV-C紫外光及HEPA 13級五重過濾系統層層把關居家空氣，將有害病菌及氣體全部鎖在濾網中，避免再次排放造成二度汙染之外，伊萊克斯「Flow A4 UV抗菌空氣清淨機」擁有390m3/h CADR值，相較同級競品有較高的換氣效率，能產生良好的對流循環，將潔淨空氣以360度立體螺旋狀氣流散佈到整個空間；自動依據室內空氣品質調整運轉風速的「九段自動風速調整」功能，貼心給家人當下最適宜的運轉音量和空氣品質。

▲▼伊萊克斯,Flow A4 UV抗菌空氣清淨機,UV-C紫外光,HEPA 13級濾網,細菌,H1N1病毒,新冠肺炎。（圖／伊萊克斯提供）

▲伊萊克斯「Flow A4 UV抗菌空氣清淨機」能透過超高換氣效率向全室吹送乾淨空氣，走到哪裡都能感受到良好的空氣品質。

▲▼伊萊克斯,Flow A4 UV抗菌空氣清淨機,UV-C紫外光,HEPA 13級濾網,細菌,H1N1病毒,新冠肺炎。（圖／伊萊克斯提供）

▲開啟伊萊克斯「Flow A4 UV抗菌空氣清淨機」後，可自動依據室內空氣品質調整運轉風速。

夜晚則可開啟「睡眠模式」，機器會自動降到最低風速運轉、運轉音量僅21分貝，並關閉面板燈，少了「光害」多了寧靜，良好的空氣和舒適環境讓人一覺好眠。「Flow A4 UV抗菌空氣清淨機」的雷射感測器還能精準偵測空氣中PM2.5微粒濃度，藉由四階段空氣品質燈號顯示，看一眼就能清楚知道家中即時空氣品質狀況，當個擅於「讀空氣」的人就是這麼簡單。

▲▼伊萊克斯,Flow A4 UV抗菌空氣清淨機,UV-C紫外光,HEPA 13級濾網,細菌,H1N1病毒,新冠肺炎。（圖／伊萊克斯提供）

▲「Flow A4 UV抗菌空氣清淨機」機身後方的雷射感測器還能精準偵測空氣中PM2.5微粒濃度

多種能夠解決現下生活困擾的功能，讓「Flow A4 UV抗菌空氣清淨機」成為家中安心可靠的存在，適用於16坪左右的空間；其北歐設計外型結合藍、綠、粉、白4款不同粉嫩色彩，更是不只讓家中空氣品質提升，連時尚美感都跟著同步升級；另有「Flow A3抗菌空氣清淨機」適用8坪空間，完美搭配不同居家風格，也讓全家人在家中「每次呼吸都是安心」。

▲▼伊萊克斯,Flow A4 UV抗菌空氣清淨機,UV-C紫外光,HEPA 13級濾網,細菌,H1N1病毒,新冠肺炎。（圖／伊萊克斯提供）

▲外觀簡約時尚的伊萊克斯「Flow A4 UV抗菌空氣清淨機」共有4款粉嫩色系，適合各種居家風格。

了解更多：//www.electrolux.com.tw/blog/flow-A4-uv?utm_source=ETToday&utm_medium=pv&utm_campaign=korbu&utm_id=Korbu+Campaign

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