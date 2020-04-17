宅健康趨勢「清潔家電」熱銷增4成　伊萊克斯推消費滿2萬送1萬元贈品

▲宅健康發酵，家電廠商推旗下空氣清淨機促銷。（圖／各廠商提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎台灣連續兩天0確診，看似彷彿已有過高峰期曙光，但此波疫情早已促進「宅健康」觀念發酵，通路表示，空氣清淨機、清潔用品等環境家電都熱銷，瑞典品牌伊萊克斯則表示，旗下具備HEPA濾網的空氣清淨機產品，今年第一季熱銷成長近4成，適逢母親節檔期來臨，推出高價贈品吸客，Dyson也針對旗下空氣清淨機，推促銷價省9,000元優惠。

肺炎疫情引起宅在家商機，包括影音電視、遊戲主機與廚房家電等在家「打發時間」的商品熱銷，連空氣清淨機、吸塵器與掃地機器人等「宅健康」相關商品也有成長，通路人員反應，許多民眾對於疫情憂心，也紛紛前來詢問可「抑制」新冠病毒的相關商品，雖然抑制不同於消滅，但催出消費者安心感，銷量也紛紛看漲。

伊萊克斯PURE A9高效能抗菌空氣清淨機，內建360度HEPA 13級抗菌濾網，降低疾病衍生的風險，外型則兼顧北歐的時尚與簡約大氣，表示今年第一季熱銷成長近4成，另一搭載HEPA濾網的PURE Q9強效靜頻吸塵器也連帶受惠，疫情期間整體銷量成長近3成。

針對母親節檔期，即起至5／10期間，推出單筆消費滿1萬元送價值2,690元的手持攪拌棒；消費滿1.5萬元送價值4,690元的迷你高效果汁機；消費滿2萬元送市價10,900元的完美管家吸塵器。

而英國家電品牌DYSON也針對旗下Pure Cool 二合一涼風空氣清淨機 TP00推出促銷，搭載HEPA玻璃濾網，原價23,500元，特價13,999元，直接現省9,501元；Dyson Pure Hot+Cool 三合一涼暖空氣清淨機HP00，原價23,500元，特價17,888，再加送濾網1個。