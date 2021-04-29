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伊萊克斯110V滾筒洗衣機安裝「免拉線」　現買賺萬元果汁機

▲伊萊克斯推出新款110V滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯推出新款110V滾筒洗衣機，請品牌代言人吳慷仁站台，他甜蜜表示有這台放在家，「女朋友洗衣服可以甘願一點」。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

瑞典品牌伊萊克斯，今（4／29）發表旗下最新款110V滾筒洗衣機在台開賣，有鑒於歐系大家電多半使用220V電壓，消費者要購買時均須額外拉線的不便，特別推出符合台灣居家的110V規格，讓一向以滾筒洗衣市場見長的歐系家電，也能進入消費者的候選名單，並首度推出90天體驗方案，不滿意可直接退貨，信心十足。

▲伊萊克斯推出新款110V滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

近期缺水議題熱，洗衣所使用的水量比直立式要少一半的滾筒洗衣機，通路詢問度也逐漸增高，加上將迎來梅雨季，烘衣功能的詢問度也大增，伊萊克斯在台發表旗下最新UltimateCare系列，推出洗衣機與洗脫烘品項，且適用於110V電壓，讓消費者安裝時不用再另外拉線，大大降低安裝難度，售價44,900元至56,900元，預期可因此提升30%業績。

UltimateCare系列延續前代實用功能，包括將洗劑在注入桶前先與水混合，避免衣服接觸高濃度洗劑導致褪色與結塊殘留，還可自行偵測衣物髒污程度，調整洗程與清洗時間，另也可自動偵測洗衣槽的溫度與溼度，調教烘乾時間的溫度，避免衣服烘過乾。

▲伊萊克斯推出新款110V滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

此外因去年疫情導致許多消費者重視的殺菌除菌，伊萊克斯表示也可透過「蒸氣除皺」功能，去除大部分細菌與塵蟎，像布偶、大衣等都能使用此功能做消毒清潔。為加強民眾出手意願，即起至7／31也推出90天試用服務，購買特定型號消費者可享有「享淨享退」體驗，且該期間購買特定洗衣機，加送售價12,900元的主廚系列全能調理果汁機。

▲伊萊克斯推出新款110V滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

▲LG近期也對旗下洗衣系列商品推出適用優惠與滿額贈。（圖／品牌提供）

南韓品牌LG近期也推出旗下衣物清潔系列商品優惠，去年熱賣的電子衣櫥產品，6／30前購買即享有30天試用，不滿意全額退費，指定型號送寬庭寢具五件組，另4／30前消費LG全系列指定型號家電，滿額就送LG Velvet 5G手機及K42四鏡頭手機各1台。

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