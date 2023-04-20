今年變「萬安包」？柯文哲「嗡嗡包」掰了　北市：不可能叫這名字

▲8代嗡嗡包。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲自2014年上任後，每年國慶日都會發送免費的「嗡嗡包」，吸引大批粉絲徹夜排隊搶領。面對柯文哲已經卸任，新任市長蔣萬安還要不要續發「嗡嗡包」？台北市民政局長陳永德回應，目前還沒有規劃與討論，但不會叫「嗡嗡包」了。

台北市議會20日下午進行民政部門質詢，民進黨台北市議員洪健益表示，今年仍有編列「嗡嗡包」預算，但該名字顧名思義是因為柯文哲早上7時30分「嗡嗡嗡」，未來「嗡嗡包」還要不要繼續做？陳永德回應，「不可能叫嗡嗡包了！」最主要是宣傳10月慶典，但因柯文哲太紅，導致「嗡嗡包」比10月慶典還紅。

洪健益提及，「嗡嗡包」名聲太高，變成民眾每年都爭相搶領，倘若今年還要續發，要叫什麼包包？陳永德提及，目前北市還沒做，也還沒規劃與討論。洪健益酸說，但預算還是要執行，國慶日發的包包要叫什麼，是「永德包」或「滿頭包」、「蔣草包」？陳永德僅說「不叫嗡嗡包」。

洪健益再提意見，包括「國慶包」、「台北包」、「台灣包」，隨後再嗆蔣萬安不會用「台灣包」，因為蔣的淺意識裡不認為台灣是國家，不然也可取「三寶包」、「萬安包」或「謝謝包」，認為民政局應先想一下國慶日包包的名稱，除非有本事今年不做。

另外，洪健益指出，過去「嗡嗡包」發3500個，方法採線上登記與現場發放，但報名12萬人，僅3000多人能抽到，當時柯文哲因想選總統，所以外縣市民眾都可領，第一代「嗡嗡包」連民代都要幫忙搶，「但我看蔣萬安沒那個知名度跟人氣了啦」，建議如果要發放，應以台北市為主。而陳永德則回「同意」。

最後，洪健益也要求，8年「嗡嗡包」成本不高，希望如果要做的話，都要使用台灣製造，就算貴一點也沒關係。陳永德則允諾「好，契約上會注意」。