　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

今年變「萬安包」？柯文哲「嗡嗡包」掰了　北市：不可能叫這名字

▲▼台北市民政局「國慶升旗暨慶祝活動記者會」第8代嗡嗡包登場。（圖／記者袁茵攝）

▲8代嗡嗡包。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲自2014年上任後，每年國慶日都會發送免費的「嗡嗡包」，吸引大批粉絲徹夜排隊搶領。面對柯文哲已經卸任，新任市長蔣萬安還要不要續發「嗡嗡包」？台北市民政局長陳永德回應，目前還沒有規劃與討論，但不會叫「嗡嗡包」了。

台北市議會20日下午進行民政部門質詢，民進黨台北市議員洪健益表示，今年仍有編列「嗡嗡包」預算，但該名字顧名思義是因為柯文哲早上7時30分「嗡嗡嗡」，未來「嗡嗡包」還要不要繼續做？陳永德回應，「不可能叫嗡嗡包了！」最主要是宣傳10月慶典，但因柯文哲太紅，導致「嗡嗡包」比10月慶典還紅。

洪健益提及，「嗡嗡包」名聲太高，變成民眾每年都爭相搶領，倘若今年還要續發，要叫什麼包包？陳永德提及，目前北市還沒做，也還沒規劃與討論。洪健益酸說，但預算還是要執行，國慶日發的包包要叫什麼，是「永德包」或「滿頭包」、「蔣草包」？陳永德僅說「不叫嗡嗡包」。

洪健益再提意見，包括「國慶包」、「台北包」、「台灣包」，隨後再嗆蔣萬安不會用「台灣包」，因為蔣的淺意識裡不認為台灣是國家，不然也可取「三寶包」、「萬安包」或「謝謝包」，認為民政局應先想一下國慶日包包的名稱，除非有本事今年不做。

另外，洪健益指出，過去「嗡嗡包」發3500個，方法採線上登記與現場發放，但報名12萬人，僅3000多人能抽到，當時柯文哲因想選總統，所以外縣市民眾都可領，第一代「嗡嗡包」連民代都要幫忙搶，「但我看蔣萬安沒那個知名度跟人氣了啦」，建議如果要發放，應以台北市為主。而陳永德則回「同意」。

最後，洪健益也要求，8年「嗡嗡包」成本不高，希望如果要做的話，都要使用台灣製造，就算貴一點也沒關係。陳永德則允諾「好，契約上會注意」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
全球知名「imgur」宣布禁色情內容
TOYOTA「經典越野車」宣告停產
明道美女經紀人又挨告！衝男廁嚇退內急阿伯
宜蘭遇到周杰倫！　親切彎腰合照
快訊／侯友宜星國行會面大咖曝光！
快訊／大雨助攻！日月潭水量進帳80萬噸　美景重現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

貿易壁壘調查後「下步是ECFA？」　陸委會：沒有直接關係

八旗文化「富察」傳在陸被拘　陸委會：人是平安的

今年變「萬安包」？柯文哲「嗡嗡包」掰了　北市：不可能叫這名字

打臉賴清德誠信條款？　王世堅初選出線、何志偉連任夢碎

快訊／侯友宜星國行會晤大咖曝光！　他親揭交流內容

幕後／陳其邁忍酸民悶棍10天　台積電高市設廠案鴨子划水達陣

分析／跨派系力挺王世堅　「孤鳥少主」何志偉不敵強敵環伺

旅遊業籲開放赴陸團　陸委會：業者分兩種「政府要站中間衡量」

柯文哲為2024提升空戰規格　找他接民眾黨副秘書長

不到48小時！新北連2起槍擊案　他曝犯案SOP：掃黑不該是一晚總動員

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

媽用「超香雞塊」幫萌娃收涎　他狂張嘴！網笑：口水更多了

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

貿易壁壘調查後「下步是ECFA？」　陸委會：沒有直接關係

八旗文化「富察」傳在陸被拘　陸委會：人是平安的

今年變「萬安包」？柯文哲「嗡嗡包」掰了　北市：不可能叫這名字

打臉賴清德誠信條款？　王世堅初選出線、何志偉連任夢碎

快訊／侯友宜星國行會晤大咖曝光！　他親揭交流內容

幕後／陳其邁忍酸民悶棍10天　台積電高市設廠案鴨子划水達陣

分析／跨派系力挺王世堅　「孤鳥少主」何志偉不敵強敵環伺

旅遊業籲開放赴陸團　陸委會：業者分兩種「政府要站中間衡量」

柯文哲為2024提升空戰規格　找他接民眾黨副秘書長

不到48小時！新北連2起槍擊案　他曝犯案SOP：掃黑不該是一晚總動員

異國文化再現台北禮品展　拉丁美洲和史瓦帝尼萬里參展

貿易壁壘調查後「下步是ECFA？」　陸委會：沒有直接關係

牙齒利利的！嘴破2個月　醫一看傷口驚「不妙」：轉移率超高

低調到品牌Logo都捨掉　H. Moser ＆ Cie.萬年曆錶質感取勝

TOYOTA「經典越野車」FJ Cruiser宣告停產　結束17年販售歷程

八旗文化「富察」傳在陸被拘　陸委會：人是平安的

來家樂福100％點數變現金！累積點數折現、換購優惠無限大

林書豪成服飾品牌合夥人　首度曝光新郎禮服細節

明道美女經紀人又挨告！衝男廁嚇退內急阿伯　無奈比YA不演了

下一個林智勝在哪裡？　張泰山：目前沒看到

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

政治熱門新聞

「堅偉大戰」獲勝！王世堅：初選看到邪惡與善良　有信心與何志偉整合

民進黨「堅偉大戰」民調出爐　王世堅贏了

初選中箭落馬！何志偉落淚恭喜王世堅 　「大我永遠勝過小我」

快訊／對決于美人！吳沛憶投入中正萬華選戰　「用年輕力量改變地方」

余宛如出局　范綱祥初選勝出將對戰萬美玲

台積電投資高雄「計畫調整」高市府回應

侯友宜今參訪行程曝光！　隨行人員「有這2人」疑為2024整軍

于美人今宣布選立委！　民眾黨內部回應了

李艷秋不忍了！　開轟藍營總統提名「三階段」：還以為在賣電風扇

初選民調落敗？費鴻泰稱只有神仙知道　「我們比非常滿意還滿意」

即／大甲媽遶境在即！顏清標恐缺席起駕

周玉蔻曝綠營2024立委勝利方程式　預言「這2人」一定落選

直擊／侯友宜搭經濟艙赴星國　不走貴賓通道、排隊登機展親民面

跨派系力挺王世堅　「孤鳥少主」何志偉不敵強敵環伺

更多熱門

相關新聞

柯文哲為2024提升空戰規格　找他接民眾黨副秘書長

柯文哲為2024提升空戰規格　找他接民眾黨副秘書長

民眾黨官方網站19日悄悄更新，將金門縣長陳福海放上縣市首長頁面上，除此之外，副秘書長職位也由文宣部主任許甫出任。對此，許甫20日證實，自己於一個月前獲得民眾黨主席柯文哲徵詢意見，並在19日獲得中央委員會通過，未來一樣會處理文宣相關連繫與統籌工作。

與于美人合作？柯文哲這樣說

與于美人合作？柯文哲這樣說

秦慧珠批研考會主委「不熟業務」

秦慧珠批研考會主委「不熟業務」

初選勝出卻靜悄悄　王世堅這樣說

初選勝出卻靜悄悄　王世堅這樣說

王世堅：將致電何志偉溝通「一笑泯恩仇」

王世堅：將致電何志偉溝通「一笑泯恩仇」

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲嗡嗡包洪健益陳永德

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

即／當街掃射51槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

梁云菲發聲！還原影片內幕「那時短髮也單身」

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

羅志祥為報恩不急生小孩！

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

新北槍擊原因曝！昨遭追車狂轟11槍「今掃51槍報復」

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

ASTRO文彬驟逝「車銀優緊急趕回南韓」！

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面