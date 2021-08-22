新北仍不開放打籃球　侯友宜：新北自己會有一個方向

記者杜冠霖／新北報導

新冠疫情趨緩，對於新北市公共設施及活動開放情形，新北市長侯友宜表示，目前沒有要開放打籃球，至於其他要開放的部分，等中央指引出來，會在禮拜一做通盤的討論跟檢討後，原則上朝開放方向來做。

對於開放策略，侯友宜指出，對中央開放的部分，疫情若能穩定控制會逐步跟進，新北市自己會有一個方向，也會跟台北市再做討論，畢竟雙北仍是一個共同生活圈，至於其他要開放的部分，等中央指引出來，會在禮拜一做通盤的討論跟檢討後，在疫情穩定的情況下朝開放方向來做。

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例，其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，其中1例發病日為今年8月21日、餘5例為無症狀感染。

個案分布為臺北市3例，新北市、桃園市及雲林縣各1例；其中3例為已知感染源、1例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月20日累計公布14,707位確診個案中，已有13,580人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.3%。

自2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼籃球場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

