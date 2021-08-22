154隻走私貓被安樂死！陳吉仲籲修法：走完檢疫程序後讓動物留下來

▲走私品種貓遭安樂死，購買與領養貓狗議題再度引發話題。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／台北報導

有不肖漁船走私154隻品種貓，遭農委會安樂死，引來外界砲轟，對此，農委會今（22日）召開記者會說明，主委陳吉仲表示，此事是「理智和感性的拔河」，希望能修法，讓走私動物在走完檢疫程序後能留下來，不過由於屬重大議題，還需各部會溝通，才能達到兩全其美的結果。

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▲農委會說明犬貓入境的檢疫規定。（圖／農委會提供）

陳吉仲強調，狂犬病是人畜共通傳染病，「人類感染後死亡率百分之百」，站在農委會的立場，認為走私動物風險高，應就地銷毀，不過，站在保護動物的角度下，在檢驗完成後，希望能讓動物留下，但由於配套難做到百分之百，也不可能讓民眾領養。

▲防檢局局長杜文珍表示，依據動物傳染防治條例，為防堵境外重大動物傳染病入侵，歷年來遭查緝移送均進行人道處理，鳥類一共有1395隻、狗16隻、貓15隻、其他動物465隻。（圖／農委會提供）

防檢局局長杜文珍表示，依據動物傳染防治條例，為防堵境外重大動物傳染病入侵，歷年來遭查緝移送均進行人道處理，鳥類一共有1395隻、狗16隻、貓15隻、其他動物465隻，本次因共有154隻品種貓被安樂死，數量龐大，引來軒然大波。

▲農委會針對「為防範境外疫病入侵，針對走私沒入動物之處理事宜議題」召開記者會，由陳吉仲主委率相關單位出席說明。（圖／記者黃國霖攝）

杜文珍說，非法走私動物行為應該被遏止，應該好好去追這些走私的人、要買的人。陳吉仲補充說明，走私動植物一律都是就地銷毀，並沒有例外，本次執行過程已結束，希望外界理智，不要謾罵、威脅基層同仁。國內市場買賣要有來源，為杜絕走私再發生，針對寵物無來源的最高罰到300萬、判最高7年以下有期徒刑，若有沒執照販售直接提高罰則，雙管齊下解決問題，雙管齊下解決問題。