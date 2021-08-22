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154隻走私貓安樂死史上最大宗！　農委會無奈：法律規定無法不銷毀

▲▼海巡署查獲走私貓咪，在密艙搜出2百隻貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲海巡署查獲走私貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者許展溢／台北報導

高雄海巡署查獲154隻走私貓，防檢局昨天火速全數安樂死，引發眾多罵聲，農委會表示，以貓來看，是近年最大宗的一次走私，但是否沒有別的辦法？一定要直接銷毀，副主委黃金成表示，這是法律上的規定，重要的是，不知道貓身上有何疫病，一傳染開來事情非常嚴重。

根據防檢局公開的僅有資料，上一次撲殺貓咪的紀錄是8隻，時間點在前年，黃金城受訪表示，過去零零星星走私都有，以鸚鵡最多，很多人都用非法的方式走私很不好，確實154隻貓是近年最大宗，他接著嚴肅提到，要大家別忘了一個教訓就是，1997口蹄疫正是因為走私小豬，把整個養豬產業搞垮，因此損失2千億產值。

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黃金城強調，走私的這件事很不應該，以貓跟狗來說，沒有說不能帶進國內，但要透過正常檢疫的程序，且走私只是為了貪圖一點點的檢疫費，實在不可取。

至於很多人質疑，為何不能先檢驗貓貓有何疫病再銷毀？黃金城說，「法律上就是這樣」，也不想魄力執行這件事，因為法規就是如此，因為走私就是「不知道從哪裡來」，若知道是哪一國，還可能好一點，但沒辦法掌握，很多跟動物相關疾病，很有可能在這過程就出來了。

黃金城表示，因此只能「依照程序處理」，沒必要再多等，防範在此期間帶出疫病。針對此事件，農委會今下午2點也將召開記者會說明。

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