近10年走私動物銷毀數量曝！　不只犬貓「鸚鵡等鳥類」最多

▲海巡署查獲走私貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者許展溢／台北報導

漁船走私154隻貓被查獲並火速銷毀，農委會今（22日）下午急開記者會說明為何要全數安樂死，並公布歷年查獲走私動物銷毀的數量，其中，又以鳥類最多。

防檢局局長杜文珍表示，依據動物傳染防治條例，為防堵境外重大動物傳染病入侵，歷年來遭查緝移送均進行人道處理，鳥類一共有1395隻、狗16隻、貓15隻、其他動物465隻。本次引發關注的154隻品種貓，數量多，農委會副主委黃金城坦言，這是近年最大宗的一次。

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▲▼農委會公布近10年走私動物銷毀數量。（圖／農委會提供）

農委會表示，近10年來查緝機關緝獲活動物種類包含鸚鵡、鴿子、畫眉鳥、綠繡眼、犬、貓、貂、黃鼠、蜜袋鼯、花栗鼠、赤尾松鼠、沙鼠、粟鼠、跳兔、八齒鼠、狐獴及黃金鼠等各類活體動物，前述動物於查獲後均應前述相關規定妥善人道處置，與本次走私貓事件並無不同。

▲▼海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



農委會指出，本次涉案船長一行人為謀私利，不顧全民及動物健康安全鋌而走險，走私歷年少見大量貓隻，讓無辜的動物須遭依法處置，並傷害社會大眾愛護動物的感情，實罪無可赦，應受法律最嚴格制裁，最後呼籲全民防疫，不要助長走私歪風，支持政府為全民健康福祉把關的決心，並為第一線日夜辛苦的同仁加油打氣。