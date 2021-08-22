網怒「建議農委會主委一起安樂死！」　陳吉仲下午開記者會說明

▲網友怒留言建議陳吉仲也一起安樂死。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

154隻走私貓被火速安樂死引發各界議論，不少人和動保團體反對痛批還會有更好的辦法，更有網友怒氣滿點留言，「建議把農委會主委一起安樂死！」，對各種批評，農委會主委陳吉仲雖表示會承擔負責，但仍有許多人不滿，今（22日）將召開臨時記者會說明處理事宜。

農委會指出，今下午2點將針對「為防範境外疫病入侵，針對走私沒入動物之處理事宜議題」召開記者會，由陳吉仲率相關單位出席說明，會在官方臉書全程直播。

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▲網友建議農委會主委一起安樂死。（圖／截自ETtoday新聞雲粉絲團）

有動團提到，人類欠動物的真的太多了，希望他們安息，到天上當小天使，政府在昨天國際流浪動物日執行，真是很大諷刺。臉書粉絲專頁動保團體監督平台認為，防疫視同作戰，並問若今天被查獲的是鱷魚或蜥蜴，也要開特例，豈不天下大亂？且如果接手這些貓，只會更加助長國內非法買賣和走私風氣。

該監督平台強調，每個國家對於輸入的動植物本來就應該要嚴格執行和管理，否則萬一後續有問題（例如帶有病毒、細菌或疾病可能臺灣目前沒有或者潛伏期很長），會因為這些貓影響到全台灣現有的上百萬隻貓的健康和安全，甚至也有傳染給人的風險。

平台舉例，假設真有一隻帶有傳染病，潛伏到在開放認養後將疾病散播出去，到時候是不是會造成更多貓死亡或被撲殺？這種事情沒人能保證也負不了責，再來，要求政府或有動保團體跳出來要接手這些貓，只會更加助長國內非法買賣和走私風氣，對於這些不肖商人來說就更不把走正規檢疫輸入當一回事，反正走私成功就用比合法業者便宜的價格賣賺大錢，走私失敗反正還有別人幫我擦屁股。