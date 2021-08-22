大雨過後各式嫩芽種子紛紛冒出　台南水道博物館化身動物森友會場景

▲連月豪雨，雖然在各地造成災情，但豐沛雨水也讓林相豐富的台南水道博物館出現特殊景象，在雨水滋潤下各式植物，紛紛在園區冒出新芽，讓百年古蹟充滿盎然生機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

連月豪雨，雖然在各地造成災情，但豐沛的雨水也讓林相豐富的台南水道博物館出現特殊景象，包括芒果、木棉、椰子，甚至俗稱相思豆的小實孔雀豆，在雨水滋潤下，紛紛在園區冒出新芽，讓百年古蹟充滿盎然生機，日前粉專還特別刊出椰子發芽畫面，對比熱門遊戲動物森友會場景，讓粉絲直呼像極了！

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文化局指出，山上花園水道博物館佔地高達36公頃，扣除淨水池區，目前規畫成為博物館區的原水源地，面積也有20公頃，其中有超過9成面積是戶外空間，從日治時代就種植大量林木，後來還曾規劃為苗圃用地，保守估計數種就超過70種。

館方表示，1年半前開園後，努力在開發與維持自然間取得平衡，在低強度的維護管理下，園區不時可看到各種花木種子，而在減少人為干擾下，很多種子落地後，在天時地利下，自然發芽，成為觀測植物生態的最佳場域。除了常見的芒果苗以外，園區還隨處可看到各種不同樹苗生長，水道粉專還將椰子發芽的照片與熱門遊戲對比呼應，超高相似度也引起網友討論

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