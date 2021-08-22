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台南做工行善團中元節接力修繕　市長夫人連趕三場慰問

▲台南市勞工局「做工行善團」，中元節仍不休息，緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處，要讓弱勢勞工朋友，能儘快有安穩的家可以安身立命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」，中元節仍不休息，緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處，要讓弱勢勞工朋友，能儘快有安穩的家可以安身立命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨疫情降級趨緩，在做好防疫措施下，台南市勞工局「做工行善團」緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處，考量8月又是颱風豪雨頻仍的季節，各工會志工22日中元節不惜犧牲假日休息時間，為的是讓弱勢勞工朋友，能儘快有安穩的家可以安身立命。

▲台南市勞工局「做工行善團」，中元節仍不休息，緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處，要讓弱勢勞工朋友，能儘快有安穩的家可以安身立命。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，中元節仍不休息，緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處，要讓弱勢勞工朋友，能儘快有安穩的家可以安身立命。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，中元節仍不休息，緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處，要讓弱勢勞工朋友，能儘快有安穩的家可以安身立命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為感謝做工行善團夥伴對公益付出的精神，黃偉哲市長夫人劉育菁老師特別代表黃市長帶點心及飲料前往鹽水、官田、柳營等區修繕案場慰勞志工，親手幫忙刷油漆，另大台南總工會陳美靜副理事長亦到場為志工加油打氣；官田區陳仁偉區長及陳麒麟里長也到官田修繕案家關懷；王鑫基局長友人楊英民先生亦提供便當給志工享用。

▲台南市勞工局「做工行善團」，中元節仍不休息，緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處，要讓弱勢勞工朋友，能儘快有安穩的家可以安身立命。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，中元節仍不休息，緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處，要讓弱勢勞工朋友，能儘快有安穩的家可以安身立命。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，中元節仍不休息，緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處，要讓弱勢勞工朋友，能儘快有安穩的家可以安身立命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

8月22「做工行善團」木工、電氣志工便分兩組前往柳營區和鹽水區進行修繕。柳營區案家為舉重選手方莞靈與母親現居處，上週8月15日由電氣志工進行電管線設置和化糞池管線作業；22電氣志工將接續完成化糞池管路、木工志工則進行室內隔間裝潢，也運送床組、床套等給案家。盼陸續完成居處品質改善，讓方莞靈與母親不再煩惱屋內沒盥洗空間，讓志工這份溫暖一同照顧國家體育之光。

▲台南市勞工局「做工行善團」，中元節仍不休息，緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處，要讓弱勢勞工朋友，能儘快有安穩的家可以安身立命。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，中元節仍不休息，緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處，要讓弱勢勞工朋友，能儘快有安穩的家可以安身立命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鹽水區頂寮許姓案主66歲為中低收入戶，目前和孫子居於祖厝平房，因屋齡老舊漏水嚴重，屋內也多處毀壞。日前鐵皮屋頂完工後，8月20日由木工志工完成室內輕鋼架作業，22日由木工、電氣志工繼續接力進行木作裝潢及電管線配置，也從二手倉庫載運床組贈送案家。為盡快讓弱勢案家能有安心的居所，木工志工完成頂寮案家後緊接著又到鹽水區的羊稠厝服務另一火災戶裝潢部分，不辭辛勞為的是讓弱勢朋友盡快有個安心的居所免於風吹雨淋。

▲台南市勞工局「做工行善團」，中元節仍不休息，緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處，要讓弱勢勞工朋友，能儘快有安穩的家可以安身立命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

同時間「做工行善團」的油漆志工前往官田區服務，案家原本房屋老舊屋頂會漏水，牆壁鐵板、鐵拉門等繡蝕嚴重，修繕中又遭逢三級疫情警戒與豪雨延宕，上週8/15在木工與電氣志工趕工下，已完成室內裝潢和照明電線等裝設，今日(8/15)在油漆志工完成壁面粉刷後喜迎完工，也獨居的案主能有更舒適安心的居住環境。

▲台南市勞工局「做工行善團」，中元節仍不休息，緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處，要讓弱勢勞工朋友，能儘快有安穩的家可以安身立命。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，中元節仍不休息，緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處，要讓弱勢勞工朋友，能儘快有安穩的家可以安身立命。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」，中元節仍不休息，緊鑼密鼓接力修繕轄內各區域弱勢朋友居處，要讓弱勢勞工朋友，能儘快有安穩的家可以安身立命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示感謝社會外界的愛心資源集結，更肯定志工團隊的付出，若無做工行善團夥伴的支持和行動實踐，無法成就今日146戶的「有情有疼心ㄟ厝」，也盼打造希望家園的路上能有更多志同道合的夥伴加入，一同把愛轉化成更大的力量。

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