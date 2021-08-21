台南北區聯結車壓破側溝　工務局快速搶修完成

▲1部黃色聯結車壓破路邊停車格位上之側溝混凝土路面，台南市工務局據報快速維安搶修完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區育成路與西門路口附近，20日晚上7時1分許，傳出1部黃色聯結車涉嫌壓破路邊停車格位上之側溝混凝土路面，右前車輛陷入卡在地洞內，整部車卡在該處動彈不得，工務局接獲通報立即趕往現查看，為維民眾公共安全，現場先做好交維，21日上午9時契約廠商進場搶修鋪設完成修復。

台南市北區育成路與西門路口附近，20日晚上7時1分許，1部黃色聯結車涉嫌壓破路邊停車格位上之側溝混凝土路面，右前車輛陷入卡在地洞內，整部車卡在該處動彈不得。

台南市警五分局公園所據報派員前往現場勘查，初步了解該車欲停車在該處停車格位，未料疑車體太重，竟壓壞第007號停車格位內的側溝，造成側溝上方路面塌陷車輛傾斜受損。

警方現場勘查蒐證，初步認為該處路邊停車格位係規劃小型車停車用，聯結車係大型車輛停放該處係涉嫌違規停車，且停車格位內之側溝其承載量並非為大型車設計，承重本來就有問題，如今因承受不了該聯結車數十噸重之重量而破損，聯結車也有涉嫌肇事之責任，目前警方巳通報市府工務、水利及北區區公所等相關單位，相關肇事原因及責任由警方會同相關單位調查釐清處理中。

工務局接獲通報，立即趕往現查看後，為維民眾公共安全，先在現場做好交維，21日上午9時許，馬上由契約廠商進場搶修、鋪設，目前已完成修復，顯示其高率。

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