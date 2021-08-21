　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南北區聯結車壓破側溝　工務局快速搶修完成

▲1部黃色聯結車壓破路邊停車格位上之側溝混凝土路面，台南市工務局據報快速維安搶修完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲1部黃色聯結車壓破路邊停車格位上之側溝混凝土路面，台南市工務局據報快速維安搶修完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區育成路與西門路口附近，20日晚上7時1分許，傳出1部黃色聯結車涉嫌壓破路邊停車格位上之側溝混凝土路面，右前車輛陷入卡在地洞內，整部車卡在該處動彈不得，工務局接獲通報立即趕往現查看，為維民眾公共安全，現場先做好交維，21日上午9時契約廠商進場搶修鋪設完成修復。

▲1部黃色聯結車壓破路邊停車格位上之側溝混凝土路面，台南市工務局據報快速維安搶修完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市北區育成路與西門路口附近，20日晚上7時1分許，1部黃色聯結車涉嫌壓破路邊停車格位上之側溝混凝土路面，右前車輛陷入卡在地洞內，整部車卡在該處動彈不得。

▲1部黃色聯結車壓破路邊停車格位上之側溝混凝土路面，台南市工務局據報快速維安搶修完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局公園所據報派員前往現場勘查，初步了解該車欲停車在該處停車格位，未料疑車體太重，竟壓壞第007號停車格位內的側溝，造成側溝上方路面塌陷車輛傾斜受損。

▲1部黃色聯結車壓破路邊停車格位上之側溝混凝土路面，台南市工務局據報快速維安搶修完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方現場勘查蒐證，初步認為該處路邊停車格位係規劃小型車停車用，聯結車係大型車輛停放該處係涉嫌違規停車，且停車格位內之側溝其承載量並非為大型車設計，承重本來就有問題，如今因承受不了該聯結車數十噸重之重量而破損，聯結車也有涉嫌肇事之責任，目前警方巳通報市府工務、水利及北區區公所等相關單位，相關肇事原因及責任由警方會同相關單位調查釐清處理中。

▲1部黃色聯結車壓破路邊停車格位上之側溝混凝土路面，台南市工務局據報快速維安搶修完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局接獲通報，立即趕往現查看後，為維民眾公共安全，先在現場做好交維，21日上午9時許，馬上由契約廠商進場搶修、鋪設，目前已完成修復，顯示其高率。

「LANVIN浪凡熱銷香水」
 

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」！3月不洗澡逼瘋母　真相卻怒了
北市要自買疫苗！　柯文哲：編28億預算買258萬劑
林昀儒收到「DIOR運動鞋」靦腆笑了！　驚人價格曝光
美國不認混打：入境要隔離7天！　這4種打法才算數
快訊／新北公布足跡　確診者曾赴2家羽球館
快訊／新北＋2「分布2區」　感染源都不明
北韓「太監首領」陪金正恩喝酒下場淒慘　漏接電話遭處死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南北區聯結車壓破側溝　工務局快速搶修完成

台南市勞工局「職安健康新學堂名人線上來開講」　傳授職安科技新理念

疫情降級企業搶人才　台南市勞工局中型就博會釋出逾1600個工作機會

桃警掃黑肅槍緝毒　擒竹聯幫+天道盟正義會+太陽會804人

南警破獲販毒集團　逮毒蟲查獲各式新興毒品

全台唯一「警察廟」　潮州警中元普渡祈福轄境平安

台電屏東區處中元普渡傳愛　捐6萬餘善款+白米1500公斤

東岸最美新亮點！「打開杉原」外觀超吸睛　溫馨套房內部曝光

潮州警友辦事處+顧問　頒發36案獎勵金激勵員警

快訊／瑞豐夜市驚傳月底熄燈　驚動高市府！經發局回應了

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

王嘉爾即興演唱「I Love you 3000」　抒情小菸嗓網讚：轉音好絕

南鐵拆遷「最後一戶」強拆驅離　250警凌晨包圍黃家破門清場

台南北區聯結車壓破側溝　工務局快速搶修完成

台南市勞工局「職安健康新學堂名人線上來開講」　傳授職安科技新理念

疫情降級企業搶人才　台南市勞工局中型就博會釋出逾1600個工作機會

桃警掃黑肅槍緝毒　擒竹聯幫+天道盟正義會+太陽會804人

南警破獲販毒集團　逮毒蟲查獲各式新興毒品

全台唯一「警察廟」　潮州警中元普渡祈福轄境平安

台電屏東區處中元普渡傳愛　捐6萬餘善款+白米1500公斤

東岸最美新亮點！「打開杉原」外觀超吸睛　溫馨套房內部曝光

潮州警友辦事處+顧問　頒發36案獎勵金激勵員警

快訊／瑞豐夜市驚傳月底熄燈　驚動高市府！經發局回應了

詹惟中降價求生「外送算命」　預言疫情10月會更好

中田翔轉戰巨人後初登場　賽前練習轟6發全壘打

搭捷運就到！都市之肺「落羽松步道」完工　沿木棧道漫步、賞鳥

新歌穩坐熱門排行榜！鄭可強「捷運搭過站」曝出道縮影

「和砲友不一樣」說清楚戀愛原則！雞排妹真心愛不同對象：我沒欺騙

Bobby 3年前說：想當好爸爸　韓網2月前曝「偶像結婚」細節曝光

快訊／準備第三劑！柯文哲：編28億預算買258萬劑疫苗

影／曹政奭桌球雙打幕後真相公開！「揮的是空氣」激戰1m全爆笑

餐廳約會對象不是人！　網見「氣質伴侶」真面目秒融化

雄性海蛇急速衝撞纏繞潛水員！　罕見攻擊竟是為「求偶」

以為他睡著了！媽放慢動作拿衣服　回頭驚見兒子「坐起微笑」秒嚇瘋

地方熱門新聞

即／瑞豐夜市驚傳熄燈　經發局回應了

瑞豐夜市「驚傳熄燈」　夜市曝實情

彰化女移工確診！足跡曝光

嗆女外送員「破查某」富王鴨肉小老闆遭判拘役30天

繁殖期禁捕「抱卵母蟹」　捕蟹船主年放200噸萬里蟹

法鼓山捐600萬支疫苗接種1ml細針具

桃園青埔增「循環線」公車　路線規劃受關注

苗縣民打臉反高端　預約率竟破9成

基隆放水燈遊行改遶境祈福　不封街採彈性交管

桃警掃黑肅槍緝毒　擒竹聯天道804人

雞籠中元祭21日放水燈遊行交通管制

即／花蓮深夜規模4.2地震　最大震度4級

全台唯一「警察廟」　潮州警中元普渡祈福轄境平安

開學採購隔板？斗六國中1800片DIY　每份成本30元

更多熱門

相關新聞

台南市勞工局職安健康新學堂

台南市勞工局職安健康新學堂

台南市勞工局職安健康處為提升職場安全意識，21日上午9時至12時辦理「職安健康新學堂名人線上來開講」第二堂線上課程，邀請中華民國工業安全衛生協會健康與衛生技術服務處闕妙如處長及黃德琪副處長，講授「AIoT技術於職安衛領域之實務運用」。

桌球程銘志+羽球方振宇前進東京帕運　黃偉哲視訊打氣

桌球程銘志+羽球方振宇前進東京帕運　黃偉哲視訊打氣

疫情降級企業搶人才

疫情降級企業搶人才

獨／廢豪宅直播見衣架狂晃　直播主急退頻喊這句話

獨／廢豪宅直播見衣架狂晃　直播主急退頻喊這句話

快訊／台南市仁德區工廠起火

快訊／台南市仁德區工廠起火

關鍵字：

台南北區聯結車壓破側溝工務局搶修

讀者迴響

熱門新聞

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

內行人才知！她曝全聯10大隱藏美食

獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

獨／新手媽副乳腫脹！醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

全國二級警戒延長至9/6　雙北評估降為「中風險區」

走私千萬喵星人　俄羅斯藍貓+布偶貓250隻超可愛

妹子聽「鋼鐵大公司」全撲上！內行曝：月領80K不加班

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

14歲少女曾喊「給我一個完整的家」卻溺斃！男友崩潰痛哭

24H「建宏牛肉麵」驚爆回歸　地點曝光了

更多

最夯影音

更多
許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...
阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面