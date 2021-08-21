台南市勞工局「職安健康新學堂名人線上來開講」　傳授職安科技新理念

▲台南市勞工局職安健康處，辦理「職安健康新學堂名人線上來開講」第二堂線上課程，講授「AIoT技術於職安衛領域之實務運用」，受到民眾歡迎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局職安健康處為提升職場安全意識，21日上午9時至12時辦理「職安健康新學堂名人線上來開講」第二堂線上課程，邀請中華民國工業安全衛生協會健康與衛生技術服務處闕妙如處長及黃德琪副處長，講授「AIoT技術於職安衛領域之實務運用」。

闕妙如處長及黃德琪副處長，介紹AIoT(人工智慧物聯)基本概念，探討職業安全衛生在AIoT智慧物聯網之需求，實例分享AIoT於職業安全衛生工作的應用，以及未來AIoT在職安衛領域的藍圖與資源，期盼 AI職安應用更普及，解決職安人員人力有限無法全面落實職安管理的問題，以及如何透過科技更精準、更有效掌握職場之安全與健康，今日上午眾多學員參與踴躍，齊聚線上學習，吸收新知，佳評如潮。

勞工局局長王鑫基表示，近期國內新冠肺炎疫情趨緩，疫情警戒標準已調降至第二級，實體宣導會已陸續恢復辦理，惟室內參訓人數仍受限50位，為讓更多民眾同步認識職安科技應用之新知，於21日星期六上午開辦線上課程，假日在家上線上課，期盼更多人受惠。

勞工局長王鑫基指出，AIoT智慧物聯網趨勢洪流已然成型，人工智慧AI、5G、物聯網、無人機等科技蓬勃發達展，已有業者實際應用這些技術在職安對於人員管理與訓練、機械設備、環境等面向推動即時監測、人臉辨識、大數據分析處理等應用，未來透過技術發展及分享推廣，對於職安領域的應用將越來越廣泛，勞工局職安健康處掌握職安管理新趨勢，自2019年揭牌成立後，連2年以物聯網及AI等新興科技為主軸辦理高階主管論壇，與各界探討新興科技發展對於勞權及職場安全健康之影響，以提前因應，做好準備邁向智慧城市，一同為「希望家園」的目標而努力。

為持續帶領大家掌握AIoT發展新趨勢，提供有效解決職安推動困境的新思惟，工安協會處長闕妙如及副處長黃德琪，以「AIoT技術於職安衛領域之實務運用」為題進行分享，該協會於開發及推廣AVR、AIoT 於職安衛領域運用有豐富的實務經驗，並於2019年成立ISHA4.0 職安衛體驗館，運用VR提供職安衛教育訓練，「高空墜落」、「物體飛落」等多項虛擬實境體驗，提升訓練成效。本次課程開放後市民即報名如潮相當踴躍，透過影片及精闢的講解，讓線上學員對職場安全衛生管理科技化應用大開眼界，上課過程也互動良好好評不斷。

勞工局職安健康處代理處長陳美顏表示，自2021年5月起，因應防疫需求，同時提供民眾更便利的勞權學習管道，勞工局職安健康處與成功大學推廣教育中心合作，創新打造「勞權2.0名人線上來開講」、「職安健康新學堂名人線上來開講」二大線上系列課程，針對勞動條件及職場安全重要議題或時下新知，邀請相關領域名人講授，總計已辦理5堂線上課程，市民反映熱烈且學習成效良好，訓後滿意度評價高，讓疫情期間學習沒有空窗期。

代理處長陳美顏說，因近期疫情趨緩，實體宣導會已陸續恢復辦理，勞工局職安健康處將持續針對勞動基準法或職場 防災關鍵議題辦理宣導會，以服務台南市事業單位及勞工朋友，有意願參加者可關注勞工局網站-「秒懂勞工權益資訊報你知」專區及勞工局專屬網頁「台南呷頭路」臉書，該處將不定期刊登宣導會相關報名資訊。

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