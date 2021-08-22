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十年有「藝」　思晴天坊南紡購物中心歡慶10周年

▲台南市勞工局晴天創意築夢坊，於南紡購物中心辦理「晴天好市集─十載好藝思」主題展售活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局晴天創意築夢坊，於南紡購物中心辦理「晴天好市集─十載好藝思」主題展售活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局晴天創意築夢坊，於南紡購物中心辦理「晴天好市集─十載好藝思」主題展售活動，邀請15個手工藝攤位夥伴及5家庇護工場的身障員工現場販售，再次展現台南市長黃偉哲為身心障礙朋友及弱勢夥伴就創業協助的「希望家園」施政願景！

南紡購物中心代表楊鈵彥副總也特別到場與晴天坊夥伴一同歡慶，更有許多民眾在疫情趨緩的午後，到南紡購物中心來逛市集，現場更邀請舞龍舞獅及街頭藝人彈唱，讓10年歡慶的氣氛溢滿整個夏日！

▲台南市勞工局晴天創意築夢坊，於南紡購物中心辦理「晴天好市集─十載好藝思」主題展售活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，長期以來感謝南紡購物中心的場地提供，南紡購物中心在去年二館落成營運後，勞工局這次也非常榮幸能夠利用最新的』南紡廣場」來辦理「晴天好市集」，有陽光、草地綠蔭的相伴，恰如「晴天坊」的名稱一樣充滿熱情！

▲台南市勞工局晴天創意築夢坊，於南紡購物中心辦理「晴天好市集─十載好藝思」主題展售活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

過去十年晴天坊也協助了超過300位的身心障礙者及弱勢夥伴，更協助許多台南市的身心障礙團體在文創路上有更多曝光機會，也在大家的努力之下，創造出超過6000萬的額外收入！

王鑫基局長提到，雖然受疫情影響，但晴天坊的夥伴依然帶著自己最好的作品出來擺攤，台南市的庇護工場的庇護員工的每樣商品也是「自信之作」，更特別向在場的民眾介紹台南的第六家庇護工場，專門製作素食包子饅頭及相關蔬食的「菩提澄園」給市民朋友認識，王鑫基也提醒大家，雖然疫情期間現場沒辦法馬上享用庇護工場的美食，但依然可以買回家，與家人共享庇護員工用心的美味，絕對能夠讓大家在疫情期間吃的放心、享用安心！

▲台南市勞工局晴天創意築夢坊，於南紡購物中心辦理「晴天好市集─十載好藝思」主題展售活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一方面，因疫情須保持社交距離，勞工局也特別將過往活動現場預先改為線上互動，更是吸引許多民眾的參與回答，也到現場領取購物金，現買現折更可享受滿額贈的刮刮卡，在活動尚未結束前就搶換一空！王鑫基也勉勵現場所有晴天坊的夥伴，在創作路上繼續努力，晴天坊也會繼續提供相關創業就業的服務，讓大家在創作路上創造下一個十年！

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