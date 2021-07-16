12星座宅在家崩潰排行大公開！各星座療癒秘笈快筆記

▲天天宅在家，12星座各有各的崩潰，療癒解方快筆記起來。（圖／翻攝自PEXELS）



消費中心／綜合報導

最愛待在家的巨蟹WFH竟然崩潰指數第一名

疫情延燒讓所有人被迫進入宅居生活，原本還能開開心心耍廢，但隨著在家時間一長、全身不對近看什麼都不順眼，到底WFH什麼星座最崩潰？有網友針對12星座中WFH崩潰排行前三名：

第三名：處女座，凡事要求完美的處女，WFH要時時忍受家人懶癌發作無法跟自己一樣井井有條，瞬間抓狂指數飆升。

第二名：金牛座，面對長時間居家可能帶來的收入緊縮，讓注重金錢帶來的安全感的金牛很憂鬱。

第一名：巨蟹座，儘管身為最喜歡待在家、最會安排生活的星座，遇到家人不同調這時崩潰指數馬上爆表！

看到這邊發現你也上榜了嗎？不過別擔心，12星座的療癒解方這邊都準備好了，快點筆記起來。

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美食療癒土象星座：金牛、處女、摩羯

土象星座具有務實、沉穩、謹慎、有耐性、固執、認真、現實主義、不太冒險等特質。求其處女座是出了名的善於分析整理且追求完美，面對居家辦公的各種不便及無章法的狀態，一不小心就會出現神經質和嘮叨不休的樣子，在這樣的「阿雜」情緒下，如果來點美食那絕對會有強大的撫慰效果！

▲對於吃貨金牛來說，用美食療癒心靈絕對不會出錯。（圖／翻攝自PEXELS）

金牛座唯有美食可以解憂，長時間宅在家，點開手機叫外送美食，就是最療癒的紓壓方式。平日就精打細算的金牛寶寶對食物味美還必須具備高CP值。使用Visa卡綁定Apple Pay於foodpanda訂餐，訂餐不但不用記卡號超方便還可以參加抽獎，獎項最高$300優惠券，且訂餐越多次中獎機率越高！

儀式感療癒的水象星座：雙魚、天蠍、巨蟹

水象星座多半帶有溫柔敏感、關懷體貼、情感豐富、感受力強的特質，對於心思敏感的水象星座來說，把居家空間打造成療癒的環境能讓心情適度放鬆，像是利用香氛、擴香⋯⋯等居家療癒小物等，都能加分！

▲水象星座心思敏感細膩，利用香氛打造出舒適的居家氛圍能讓心情放鬆。（圖／翻攝自PEXELS）

其中巨蟹座偏好在固定範疇內行事以獲得安全感，性格敏銳、家庭意識深厚，常是家庭守護者的角色，但敏感細膩的巨蟹，在居家期間也可能會因為工作與家庭的互相干擾而影響心情，導致崩潰指數隨WFH的天數節節攀升。

建議水象星座的朋友，添購居家療癒小物增加幸福儀式感！使用Visa卡，在lookfantastic挑選木質調香氛，不僅最高享全館82折之外，透過ShopBack結帳獨享優惠碼喔！

購物療癒的風象星座：天秤、雙子、水瓶

愛美重視外表的風象星座，她們富有理性、喜歡獲取新知、邏輯性強且常有創新的想法。平時最喜歡和姊妹淘討論新推出的美妝保養品，一起研究怎麼買最划算，透過購物與好友交流就是她們維繫感情的最好方式，因此家中一不小心就堆滿了最新各種戰利品，就算在家也能透過保養打扮來維持好心情。

▲風象星座擅長人際交流、樂於分享，過購物與好友交流維繫感情。（圖／翻攝自PEXELS）



充滿計畫性又極度愛美的天秤座，儘管在家工作依然重視外在美，保養變美之路更是不會就此停歇。此時居家不用外出接觸髒空氣，更是好好保養自己肌膚的好時機！建議愛美的風象星座，時不時追蹤寶雅APP上最新推出的日系保養品，並拿出刷Visa卡用apple pay付款，掃臉或指紋感應即可快速支付，讓你下單不用記卡號，變美零時差。

運動療癒的火象星座：射手、牡羊、獅子

火象星座常是急性子，行動力強，對於自己設定的目標總是能有源源不絕的熱情，過去總是帶著活力到處跑，現在天天宅在家沒人可以分享自己的滿腔熱血，精力旺盛的火象星座們最適合在家裡給自己高強度的運動菜單。

▲火象星座活力充沛，在家也可透過運動提升行動力。（圖／翻攝自PEXELS）

隨性的射手天天都是Happy Day，天生易怒體質的牡羊寶寶，在WFH的期間一樣發揮源源不絕的活力在工作上全力衝刺，但都無法接受體重飆升，天天在家想出各種運動方法消耗自己的精力！是時候多添購幾件賞心悅目的運動衣物，使用Visa卡，挑選Nike最新款瑜伽套裝，不僅享最高6折回饋之外，在ShopBack結帳還能獨享優惠碼喔！

讓錢錢變成你喜歡的樣子

WFH工作好憂鬱，天天宅在家，肚子變大荷包卻扁了，總會忍不住買東買西或嘴巴吃不停，不管你是哪個星座，使用Visa綁定行動支付Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay，無論你用哪種購物平台app下單，只需要綁定一次即可付款！快把握以下優惠券，把錢錢變成自己喜歡的樣子就趁現在。