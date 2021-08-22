三重暗巷傳巨響！物流車撞塌路中普渡棚架　10多輛機車遭壓爛

▲新北一輛物流車撞上路中普渡用棚架，壓壞10多輛機車。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區22日凌晨1時許，一輛冷凍物流車行經富福街內，突然撞上路中普渡用棚架，當場把棚架撞得七零八落，一輛機車的龍頭也被砸斷，巨大撞擊聲把附近民眾吵醒，紛紛出外查看並幫忙報警。警方到場封路進行交管，並通知工人拆除倒塌鐵條，所幸事故並未釀成人員傷亡，但因棚架路權申請逾期，將依法開罰1200至2400元罰鍰。

▲10多輛機車遭壓壞，其中還有機車龍頭被砸斷。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，事發前巷弄內設有棚架，用於財神宮21日的普渡大會使用，路權申請時間從當日中午至下午5時，但因為棚架仍保有車輛通行空間，廟方人員打算隔日天亮後才拆除。孰料，22日凌晨邱姓物流車駕駛（21歲）行經該地，就直接撞上棚架，倒塌的鐵條直接砸壞路旁10多輛機車，甚至有1輛機車龍頭直接被砸斷。

警方1時50分獲報到場，立即封路進行交管。邱男對警方供稱，該路段平常送貨會經過，但因天色昏暗沒注意到棚架高度，才會不慎把棚架撞倒，經酒測後，已排除邱男酒駕，但廟方路權申請逾期，依《道路交通管理處罰條例》開罰1200至2400元罰鍰，確切事故原因及賠償責任有待後續調查釐清。

▲棚架遭撞倒塌，廟方先將鐵條移到旁邊。（圖／記者游宗樺翻攝）