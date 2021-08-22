　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三重暗巷傳巨響！物流車撞塌路中普渡棚架　10多輛機車遭壓爛

▲▼新北一輛物流車撞上路中普渡用棚架，壓壞10多輛機車。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲新北一輛物流車撞上路中普渡用棚架，壓壞10多輛機車。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區22日凌晨1時許，一輛冷凍物流車行經富福街內，突然撞上路中普渡用棚架，當場把棚架撞得七零八落，一輛機車的龍頭也被砸斷，巨大撞擊聲把附近民眾吵醒，紛紛出外查看並幫忙報警。警方到場封路進行交管，並通知工人拆除倒塌鐵條，所幸事故並未釀成人員傷亡，但因棚架路權申請逾期，將依法開罰1200至2400元罰鍰。

▲▼新北一輛物流車撞上路中普渡用棚架，壓壞10多輛機車。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼新北一輛物流車撞上路中普渡用棚架，壓壞10多輛機車。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲10多輛機車遭壓壞，其中還有機車龍頭被砸斷。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，事發前巷弄內設有棚架，用於財神宮21日的普渡大會使用，路權申請時間從當日中午至下午5時，但因為棚架仍保有車輛通行空間，廟方人員打算隔日天亮後才拆除。孰料，22日凌晨邱姓物流車駕駛（21歲）行經該地，就直接撞上棚架，倒塌的鐵條直接砸壞路旁10多輛機車，甚至有1輛機車龍頭直接被砸斷。

警方1時50分獲報到場，立即封路進行交管。邱男對警方供稱，該路段平常送貨會經過，但因天色昏暗沒注意到棚架高度，才會不慎把棚架撞倒，經酒測後，已排除邱男酒駕，但廟方路權申請逾期，依《道路交通管理處罰條例》開罰1200至2400元罰鍰，確切事故原因及賠償責任有待後續調查釐清。

▲▼新北一輛物流車撞上路中普渡用棚架，壓壞10多輛機車。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼新北一輛物流車撞上路中普渡用棚架，壓壞10多輛機車。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲棚架遭撞倒塌，廟方先將鐵條移到旁邊。（圖／記者游宗樺翻攝）

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
154走私貓安樂死　蔡英文深夜痛心發聲了
金曲32完整得獎名單／田馥甄、蛋堡奪歌王歌后！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三重暗巷傳巨響！物流車撞塌路中普渡棚架　10多輛機車遭壓爛

學生強闖南鐵東移拆除現場！警制止無效　強制束帶管束20名學生

快訊／台中國道傳槍聲！25歲男「左手腕中彈」送醫

顏清標動怒了！鎮瀾宮兒童家園網站遭駭　8捐款者被騙近百萬

快訊／高雄家具工廠「全面燃燒」　上百坪鐵皮倉庫陷火海

他倆車藏「毒品+空氣槍」...衝撞臨檢站　快打部隊一路追2人下場慘

「我不是要打人」刀客闖診間　狠K醫師腦震盪！背後原因曝

小男孩騎3輪腳踏車　載行動不便阿祖「散步」！網狂讚孝行

桃園男開名車失蹤　詭異陳屍關西草叢！相驗結果出爐

花蓮地震儀被挖走！東華大學籲：請放回原處　影響斷層測量

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

李玖哲深情唱曹格《世界唯一的你》　舞台上「突唱不下去」哽咽險淚崩

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

男子超商買菸「沒實聯制」被提醒　嗆店員：不會當服務生就不要當

灰斑鳩：看我的胸咚！(頂)

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

三重暗巷傳巨響！物流車撞塌路中普渡棚架　10多輛機車遭壓爛

學生強闖南鐵東移拆除現場！警制止無效　強制束帶管束20名學生

快訊／台中國道傳槍聲！25歲男「左手腕中彈」送醫

顏清標動怒了！鎮瀾宮兒童家園網站遭駭　8捐款者被騙近百萬

快訊／高雄家具工廠「全面燃燒」　上百坪鐵皮倉庫陷火海

他倆車藏「毒品+空氣槍」...衝撞臨檢站　快打部隊一路追2人下場慘

「我不是要打人」刀客闖診間　狠K醫師腦震盪！背後原因曝

小男孩騎3輪腳踏車　載行動不便阿祖「散步」！網狂讚孝行

桃園男開名車失蹤　詭異陳屍關西草叢！相驗結果出爐

花蓮地震儀被挖走！東華大學籲：請放回原處　影響斷層測量

阿富汗危機！　土耳其總統警告：新一波難民潮難以避免

味全龍攻守即戰力　吉力吉撈扛火力中心3棒

三重暗巷傳巨響！物流車撞塌路中普渡棚架　10多輛機車遭壓爛

學生強闖南鐵東移拆除現場！警制止無效　強制束帶管束20名學生

味全龍下半季有進步空間　葉總目標勝率至少4成

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法　市議員秀交通部公文曝驚人內容

鈴木達央爆偷腥…Free!官方聲明橘真琴不換聲優　粉譏：偷吃可被原諒

新兵入伍打疫苗　眼鏡男憂「會死」笑：打高端一定逃兵

廖人帥深夜又爆發「47字狂酸金曲獎」！嗆評審不如自己　揭4年恩怨

桃園商旅爆「6萬元筆電偷竊」！飯店3句嗆衰爸…報案驚覺多人受害

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

社會熱門新聞

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

快訊／台中國道傳槍聲！25歲男「左手腕中彈」送醫

人道處理154隻走私貓！防檢局：已全數安樂死

即／鼓山知名大樓驚傳男子墜樓　撞破3樓遮雨棚落地

84歲翁一路Z字狂倒車！女騎士慘被「捲車底拖行」慘死

走私千萬喵星人　俄羅斯藍貓+布偶貓250隻超可愛

250喵星人將1針安樂死　動保悲搶命

台南國中女「拒返校」鎖門…下秒墜樓　目擊者嚇傻

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

14歲少女曾喊「給我一個完整的家」卻溺斃！男友崩潰痛哭

鎮瀾宮兒童家園網站遭駭　顏清標怒了

即／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗出爐

獨／PO「竹筍炒肉絲」被指虐嬰　桃園女神說話了

北市2高架橋科技執法　4違規月噴367罰單

更多熱門

相關新聞

命理師曝中元節「轉運4招」　吃7顆小番茄

命理師曝中元節「轉運4招」　吃7顆小番茄

22日是農曆7月15日，也是一年一度的中元節。對此，塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享4招開運秘法，當天早上起床後，可以吃7顆紅色小番茄，藉此擺脫糾纏、切斷不好的厄運，可以使用其他水果取代，也能喝薑湯、紅豆湯等，祛除身上的寒氣、邪氣。

普渡桌擺南霸天速食！高雄妹：地基主超開心

普渡桌擺南霸天速食！高雄妹：地基主超開心

黃偉哲呼籲「以功代金」善待環境

黃偉哲呼籲「以功代金」善待環境

警局普渡端出花生醬+破布子+乖乖　原來為這心願

警局普渡端出花生醬+破布子+乖乖　原來為這心願

全台唯一「警察廟」　潮州警中元普渡祈福轄境平安

全台唯一「警察廟」　潮州警中元普渡祈福轄境平安

關鍵字：

普渡三重路權棚架物流車

讀者迴響

熱門新聞

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

金曲神秘新人壞特「正臉照」曝光！　脫帽+全素顏...網嚇：超幼齒

金曲32完整得獎名單／田馥甄、蛋堡奪歌王歌后！

金曲奪獎神秘人「?te壞特」是準外科醫師

靠新車發現男友嘿咻別人　她崩潰痛哭

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

安樂死154隻貓「柯文哲沉重喊話」　2.2萬人朝聖戰翻

154走私貓被「人道處理」　蔡英文痛心

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

莊凌芸年僅21歲輕生！

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

更多

最夯影音

更多
瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了
Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

李玖哲深情唱曹格《世界唯一的你》　舞台上「突唱不下去」哽咽險淚崩

李玖哲深情唱曹格《世界唯一的你》　舞台上「突唱不下去」哽咽險淚崩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面