全台警察機關內唯一「警察廟」　潮州分局每日供奉

▲潮州警分局內的「警察廟」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警分局內有一間「警察廟」，這間警察廟因緣際會興建完成，已成為員警每日供奉祈求國泰民安、員警執法順利的廟宇。

根據潮州警分局2004年6月10日的建廟亭碑文，該警分局承襲日治時期之「潮州郡役所」維護大潮州地區治安數十年來，員警基於對殞命生靈的尊重，於日人所建防空洞上方之榕樹下，每年隨俗春秋二祭，以慰生靈順祈轄區平安。

該榕樹於1956年自行長於此，而榕樹下春秋二祭之俗傳襲至民國2003年11月11日，因有轄民報案在潮州鎮新開南路的水果集貨場拾得三山國王(三王)、關公、土地公、中壇元帥、濟公等五尊神像。經公告半年無人招領後，乃由員警集資搭設簡易堂供神尊暫時安身。

這些神尊安身廟堂於2004年5月17日日動土，於6月10落成，由分局長陳俊良率員警恭迎神尊安座，併由員警每日供奉祈求國泰民安、員警執法順利。

2008年3月23日時代第27任潮州分局長張仁勇所題資料，新廟於2008年3月23日午時動主，其規模與尺碼及座落位置，均由員警擲筊請示後確定。

主建物分成二棟，一為「神廟」供奉：三山國王、關公、土地公、中壇元帥、濟公等神尊。二設「將軍府」奉祀：1.潮州郡役所之日軍、日警亡靈。2.光復後隨國軍(軍旗)進駐分局的陣亡軍魂。3.大潮州治安、交通事故殞命之生靈。而參與建廟有功德者，都已銘載於石碑留傳千古。

他說，「警察神廟之命名，我留給來者。期待有朝一日在位者，在前輩傳承之福蔭加持下，當渡人渡心之功德圓滿時，必可秉睿智成之」。這間警察廟，也因此成為全台警察機關內唯一的一間廟宇。

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