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潮州警友辦事處+顧問　頒發36案獎勵金激勵員警

▲潮州警友辦事處、顧問頒發獎勵金激勵員警 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲潮州警友辦事處、顧問頒發獎勵金激勵員警 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為表揚潮州分局員警偵破各式刑案及防疫期間勤務的辛勞，潮州警友辦事處於8月20日聯合勤教時共同頒發團體工作獎勵金，激勵員警工作士氣。

▲潮州警友辦事處、顧問頒發獎勵金激勵員警 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲潮州警友辦事處、顧問頒發獎勵金激勵員警 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

潮州警友會由副主任黃建榮(聞香閣餐廳負責人)、副主任李慧華(清娜髮品公司負責人)率領首席顧問梁應鐘(潮榮聯合診所院長)及謝娀原(清娜髮品經理)、簡才淵(宏明房屋負責人)、蕭智雄(愛玩樂旅行社總經理)、劉秀如(秀如健康館負責人)、陳俊豪(三宏冷氣公司負責人)、李福吉(吉興髮品負責人)、涂進寶(福儷餐飲負責人)、吳和倫(潮州冷熱冰阿倫店負責人)等顧問，會同縣政府秘書吳志江共同頒獎。

黃建榮表示，感謝警方戮力維護治安，有效打擊犯罪、保護民眾安全，為提升員警工作士氣，這次共頒發36案，針對員警偵破各項刑案類及防疫工作獎金，並強調警友辦事處團隊永遠是警察最有力的支柱。

另首席顧問梁應鐘也以關懷的語氣提醒警察同仁，疫情期間大家都辛苦了，所以更要照顧好自己的身體，有健康的身體才能照顧好家庭，進而為社會的治安交通付出心力，民眾才能安居樂業。

潮州分局長黃國源表示，非常感謝警友會頒發獎勵金激勵士氣，及防疫期間對於防疫物資的支持，使各項任務能更順利完成，潮州警友辦事處總是在背後支持著我們，隨時給予分局鼓勵，對辛勤工作的員警都是最大的肯定。

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