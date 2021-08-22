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ISIS批塔利班「美國代理人」　將成發動聖戰理由

▲▼武裝組織塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／路透）

▲塔利班遭到ISIS批評是「美國代理人」。（圖／路透） 

中央社倫敦21日綜合外電報導

塔利班重掌阿富汗政權無疑將激勵全球伊斯蘭暴力極端分子，鼓舞他們推翻各地政府以取而代之。然而同屬遜尼派的伊斯蘭國（Islamic State）卻指責塔利班是「美國代理人」，暴露出聖戰運動內部分歧。

英國「衛報」報導，中東及其他地區的遜尼派武裝分子已表明，他們認為塔利班能接掌阿富汗政權，證明他們自己的戰略和意識形態正確。如今911恐怖攻擊的20週年紀念日即將來臨，塔利班的成功引發強烈共鳴，讓全球聖戰分子士氣大振。

蓋達組織在葉門中部地區的分支機構「阿拉伯半島蓋達組織」（AQAP）18日還施放煙火並對空鳴槍，慶祝塔利班重新掌權。他們並發表聲明，重申其透過暴力手段推翻當地政府的目標。

在一片歡欣鼓舞的氣氛中，有一個聖戰組織的態度截然不同，那就是伊斯蘭國（IS）。

伊斯蘭國19日針對阿富汗局勢發表正式聲明，痛批塔利班是「叛教者」、「不及格的穆斯林」，甚至還稱他們是「美國代理人」。

▲▼ISIS「前首都」拉卡將被解放。（圖／路透社）

▲ISIS的態度擺明與塔利班分道揚鑣。（圖／路透社）

事實上，伊斯蘭國與塔利班關係不睦，早已不是新聞。在伊斯蘭國眼中，塔利班不僅願意與美國談判，行事風格帶有明顯務實主義色彩，且他們實施伊斯蘭教法時，也不夠嚴格、徹底。

1990年代，塔利班與聯合國和西方國家接觸時，也遭受過類似批評。本次塔利班攻下喀布爾前，還曾在境內與伊斯蘭國的附屬組織爆發激烈戰鬥。

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