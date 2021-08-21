塔利班繳獲美軍「黑鷹直升機」與百萬發彈藥　狂歡慶祝新裝備入手

▲塔利班繳獲了大量美軍裝備。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美軍倉促撤離阿富汗，遺留在各地的裝備包括步槍和上百萬發的彈藥，全都被塔利班陸續繳獲，而且現在正為了入手新裝備而狂歡慶祝，事實上，塔利班繳獲的裝備可能不只輕型武裝，甚至還包括防雷悍馬車與黑鷹直升機等重型武裝。

根據CNN報導，美國國防部官員向國會議員提供的早期評估報告指出，塔利班繳獲的大量武裝，包括防雷悍馬車、黑鷹直升機，甚至是多達20架的A-29 Tucano攻擊機。

國會人士最擔憂的是，這些尖端武器會落入「其他支持塔利班的敵人」或其他非國家組織，用來對付美國與盟友。

目前尚未得知，阿富汗政府軍潰敗之後，落入塔利班的裝備又有多少，美國不太可能在這個問題上，給出完美而準確的答案，因為阿富汗各地已不再有美軍與情報機構這兩道防線。

目前已曝光的影片顯示，塔利班分子已裝備M16步槍與M4卡賓槍，這些畫面都引發了阿富汗在各地擁有多少美軍火力的疑問。

▲美軍連黑鷹直升機都遺留在阿富汗，被塔利班繳獲。（圖／路透社）



根據美國政府問責署（Government Accountability Office）2017年的一份報告，美軍向阿富汗提供了60萬把輕型武器，如M16和M4步槍等，還有近8萬輛的車輛，其他還有夜視鏡、無線電等等。

阿富汗重建特別監察長的一份報告發現，美國國防部在2017年至2019年間向阿富汗軍方提供了7000挺機槍、4700輛悍馬和2萬多枚手榴彈。

雖然塔利班可以利用美軍遺留的槍枝與車輛組織部隊，但是美國的官員質疑，塔利班有能力將美軍遺留下來的空中武裝，組織能一支部隊。

美國官員表示，「我們的士兵、水手與飛官都是花費了好幾個月的時間訓練，才有能力操駕他們的裝備，但塔利班不具備這個能力」。

▲美國軍事評論家認為，真正能夠讓塔利班戰力增加的裝備，只有車輛這類武裝。（圖／達志影像／美聯社）



美國軍事評論家羅吉奧（Bill Roggio）分析，對塔利班而言，直升機和飛機很難維持在缺乏供應鏈的情況下，維持妥善率，就算他們有能力在中短期內使用這些裝備，因為缺乏供應鏈，這些裝備的壽命也會縮短。

羅吉奧認為，讓塔利班真正獲得戰力的，大概只有裝甲車或坦克、大砲之類的裝備。