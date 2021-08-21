　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

塔利班繳獲美軍「黑鷹直升機」與百萬發彈藥　狂歡慶祝新裝備入手

▲▼塔利班,阿富汗。（圖／路透）

▲塔利班繳獲了大量美軍裝備。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美軍倉促撤離阿富汗，遺留在各地的裝備包括步槍和上百萬發的彈藥，全都被塔利班陸續繳獲，而且現在正為了入手新裝備而狂歡慶祝，事實上，塔利班繳獲的裝備可能不只輕型武裝，甚至還包括防雷悍馬車與黑鷹直升機等重型武裝。

根據CNN報導，美國國防部官員向國會議員提供的早期評估報告指出，塔利班繳獲的大量武裝，包括防雷悍馬車、黑鷹直升機，甚至是多達20架的A-29 Tucano攻擊機。

國會人士最擔憂的是，這些尖端武器會落入「其他支持塔利班的敵人」或其他非國家組織，用來對付美國與盟友。

目前尚未得知，阿富汗政府軍潰敗之後，落入塔利班的裝備又有多少，美國不太可能在這個問題上，給出完美而準確的答案，因為阿富汗各地已不再有美軍與情報機構這兩道防線。

目前已曝光的影片顯示，塔利班分子已裝備M16步槍與M4卡賓槍，這些畫面都引發了阿富汗在各地擁有多少美軍火力的疑問。

▲▼美軍黑鷹直升機。（圖／路透社）

▲美軍連黑鷹直升機都遺留在阿富汗，被塔利班繳獲。（圖／路透社）

根據美國政府問責署（Government Accountability Office）2017年的一份報告，美軍向阿富汗提供了60萬把輕型武器，如M16和M4步槍等，還有近8萬輛的車輛，其他還有夜視鏡、無線電等等。

阿富汗重建特別監察長的一份報告發現，美國國防部在2017年至2019年間向阿富汗軍方提供了7000挺機槍、4700輛悍馬和2萬多枚手榴彈。

雖然塔利班可以利用美軍遺留的槍枝與車輛組織部隊，但是美國的官員質疑，塔利班有能力將美軍遺留下來的空中武裝，組織能一支部隊。

美國官員表示，「我們的士兵、水手與飛官都是花費了好幾個月的時間訓練，才有能力操駕他們的裝備，但塔利班不具備這個能力」。

▲▼塔利班武裝分子在通往喀布爾國際機場的路上站崗，一旁還有軍用裝甲車。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國軍事評論家認為，真正能夠讓塔利班戰力增加的裝備，只有車輛這類武裝。（圖／達志影像／美聯社）

美國軍事評論家羅吉奧（Bill Roggio）分析，對塔利班而言，直升機和飛機很難維持在缺乏供應鏈的情況下，維持妥善率，就算他們有能力在中短期內使用這些裝備，因為缺乏供應鏈，這些裝備的壽命也會縮短。

羅吉奧認為，讓塔利班真正獲得戰力的，大概只有裝甲車或坦克、大砲之類的裝備。

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
驚見男友嘿咻「男麻吉」　她崩潰痛哭：女兒都生了
台樂團女主唱過世　集氣半個月還是走了…完成器官捐贈
護國罩？奧麥斯「6800公里長征」遇台加速彎　大雨來襲下周再
金曲／首張專輯就拿獎！尋人啟事抱回最佳演唱組合獎
樂團主唱大港開唱後過世　金曲現身影...粉絲淚崩
金曲／擊敗告五人！最佳樂團獎得主出爐
金曲最佳新人壞特後台嗨翻　無預警宣布喜訊！
金曲不斷更新／曹雅雯再一獎入袋　《自本》奪走最佳台語專輯獎
金曲／入圍大贏家！曹雅雯成功封台語歌后
金曲／恭喜許富凱！最佳台語男歌手獎終於到手

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

塔利班繳獲美軍「黑鷹直升機」與百萬發彈藥　狂歡慶祝新裝備入手

解放軍展示新型導彈　稱克服電磁干擾「癱毀敵方防禦系統」

機場又見阿富汗父母「心碎拋嬰兒」　鐵漢美軍痛哭救孩遠離塔利班

日本防衛省申請「5.4兆」天價國防預算　創歷史新高

美稱升級空軍「讓中國感到恐懼」　陸回：贏得戰爭關鍵是人心

世界最難攻打的「2大國」！　1個打不贏　1個無人敢入侵

實兵實距實彈射擊　聯兵營戰力鑑測強化精準度

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

王嘉爾即興演唱「I Love you 3000」　抒情小菸嗓網讚：轉音好絕

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

難產近48小時！鴨媽媽體力不支 他雙手一擠...小鴨蛋「撲通落下」

塔利班繳獲美軍「黑鷹直升機」與百萬發彈藥　狂歡慶祝新裝備入手

解放軍展示新型導彈　稱克服電磁干擾「癱毀敵方防禦系統」

機場又見阿富汗父母「心碎拋嬰兒」　鐵漢美軍痛哭救孩遠離塔利班

日本防衛省申請「5.4兆」天價國防預算　創歷史新高

美稱升級空軍「讓中國感到恐懼」　陸回：贏得戰爭關鍵是人心

世界最難攻打的「2大國」！　1個打不贏　1個無人敢入侵

實兵實距實彈射擊　聯兵營戰力鑑測強化精準度

金曲／王宗欣《家常音樂》獲最佳MV　蕭青陽奪最佳裝幀「因疫情缺席」

國際流浪動物日「安樂死154貓」　動保團體聲明慟：極大的諷刺

單親女帶兒子「飯店雙亡」！偷腥前夫怒告岳父母…獲賠630萬元

不斷更新／蛋堡《家常音樂》奪最佳音樂錄影帶獎！

莊凌芸被搶房間、跳樓前收訊息「妳爸破壞別人家庭」21歲輕生！

外交部推特喊話：中國想仿效塔利班　感謝美國維護台灣人民利益

金曲獎／乱彈阿翔「頒獎語無倫次」失控！　旁邊四分衛一臉問號傻眼

節食減肥恐讓腸道壞菌暴增！營養師：熱量攝取不要低於「這數字」

金曲獎／「尋人啟事」奪最佳演唱組合！　阿卡貝拉夢幻合唱得獎了

金曲・紅毯／瘦子合身西裝＋油頭帥爆全場　ØZI 750萬多層次飾品超搶眼

軍武熱門新聞

機場又見阿富汗父母心碎拋嬰兒　鐵漢美軍含淚抱走

世界最難攻打的2大國！1個打不贏　1個無人敢打

塔利班繳獲美軍「百萬發彈藥」　狂歡慶祝新裝備入手

日本防衛省申請5.4兆國防預算　創歷史新高

解放軍展示新型導彈　稱癱毀敵方防禦系統

美升級空軍讓中國恐懼　北京回應

被阿富汗戰況震懾！鄉民喊「兵役改回2年」

美軍撤離阿富汗C-17塞800人　塔台驚呆：天哪

美媒爆塔利班獲美軍「關鍵裝備」 可識別「不同陣營」阿富汗人

印媒：全球最強軍事不是美國

米格-29墜毀1死　俄軍機2天掉2架

C-17運輸機硬擠640人　美軍：超出計劃但仍放飛

南韓要求取回「軍隊戰時指揮權」：美軍撤離阿富汗啟示

美軍偷偷撤離？　五角大廈回應了

更多熱門

相關新聞

塔利班進喀布爾先打給他！快速拿下政權原因曝

塔利班進喀布爾先打給他！快速拿下政權原因曝

阿富汗首都喀布爾的市長蘇坦佐伊（Mohammad Daoud Sultanzoy）20日透露，他將繼續在塔利班政權下擔任市長一職，因為他在塔利班拿下喀布爾的瞬間，就接到要求他繼續上班的來電。他表示，目前除了喀布爾機場的交通和大使館局勢略微混亂以外，一切都已「迅速恢復正常」。此外他也指出了塔利班得以迅速拿下阿富汗的關鍵原因。

阿富汗總統「逃亡細節」曝光！

阿富汗總統「逃亡細節」曝光！

塔利班二當家抵喀布爾　商討建新政府

塔利班二當家抵喀布爾　商討建新政府

難民「共用廁所、沒冷氣」擠爆卡達基地

難民「共用廁所、沒冷氣」擠爆卡達基地

阿富汗總統兒「不甩老爸逃亡」在美爽住別墅　悠閒逛街

阿富汗總統兒「不甩老爸逃亡」在美爽住別墅　悠閒逛街

關鍵字：

塔利班阿富汗軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

內行人才知！她曝全聯10大隱藏美食

獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

妹子聽「鋼鐵大公司」全撲上！內行曝：月領80K不加班

獨／新手媽副乳腫脹！醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

走私千萬喵星人　俄羅斯藍貓+布偶貓250隻超可愛

24H「建宏牛肉麵」驚爆回歸　地點曝光了

全國二級警戒延長至9/6　雙北評估降為「中風險區」

人道處理154隻走私貓！防檢局：已全數安樂死

更多

最夯影音

更多
許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...
阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面