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威力彩27億「4星座財運旺」！專家曝開運秘訣：有機會獨得大獎

▲威力彩上看22億。（圖／記者周辰亘攝）

▲威力彩上看27億，小孟老師揭4星座「財運旺盛」。（圖／記者周辰亘攝）

記者柯振中／綜合報導

威力彩41連槓，頭獎23日上看27億元，清水孟國際塔羅小孟老師從星座的方向分析，有4星座當天財運旺盛，非常值得去試試手氣，說不定幸運之神降臨，能夠抱回頭獎。

小孟老師在臉書上分析，財運旺盛的4星座當中，第四名是雙子座，穀神星入雙子座本命宮，加上金星順行偏財宮，顯示雙子座在23日偏財運非常旺盛，穀神為稻米之神，金星為蛋白色，建議當天穿米色衣服，或下注前吃碗飯再搭配蛋，再去下注說不定會中大獎。

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至於第三名的部分，則是金牛座，太陽水星火星三星齊聚落在金牛座偏財宮，顯示金牛座財寶庫23日能得到太陽照亮，水星又引進財水，火星燃燒財火，因此財富能亮旺盛，建議下注前用溫水洗臉代表水火相融，就能提升財氣，洗完後走到投注站下注前也建議您曬一下陽光，就能產生三星匯聚的效果，讓財氣瞬間沖到暴棚。

▼小孟老師分析，4星座23日財運旺盛，有機會抱走威力彩大獎。（圖／記者周辰亘攝）

▲威力彩上看22億。（圖／記者周辰亘攝）

第二名的星座為獅子座，由於太陽水星火星進入獅子座的九宮遷移宮，遷移代表外地運勢很強，23日下注可以前往外地或者到隔壁鄉鎮購買威力彩，說不定會有意外之財降臨。

至於第一名的星座，小孟老師說，太陽水星火星進入本命元辰宮，顯示處女座23日本命元辰能注入強大財氣，財氣將能源源不絕，財氣磁場能攏罩全身，建議下注前吃黃色與紅色食物，再喝一杯水代表太陽水星與火星能亮匯聚，將能增加中獎機率，讓你發發發。

此外，小孟老師還說，豬、猴、鼠、兔等4個生肖運氣也不錯，可以挑選中午11點到下午1點、晚上5點到7點的時間下注，可以選擇住家、辦公室南方的投注站，以增添好運。

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