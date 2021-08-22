雲林增1例本土！陳時中曝「個案情況」：不是在當地染疫

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增10例COVID-19確定病例，分別為6例本土及4例境外移入，個案分布為臺北市3例，新北市、桃園市及雲林縣各1例。指揮官陳時中也特別提到雲林個案，他表示，該個案IgM陰性，IgG陽性，基本上沒有傳染力，染病時間比較久遠，也不是在雲林染疫的，對地區影響相對的低。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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今新增6例本土病例，其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，其中1例發病日為今年8月21日、餘5例為無症狀感染。

陳時中表示，該個案7/16到雲林，主要是要轉移工作地點，當時採檢陰性，這次因為要陪病再度採檢，才確診陽性，IgM陰性，IgF陽性，Ct值在36、38基本上沒有傳染力，染病時間比較久遠，也不是在雲林染疫的，對地區影響相對低。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計2,489,074例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含2,471,769例排除），其中15,926例確診，分別為1,371例境外移入，14,502例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

