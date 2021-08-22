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新兵入伍打疫苗　眼鏡男憂「會死」笑：打高端一定逃兵

▲▼新兵入伍打疫苗　年輕人憂「會死」笑：打高端一定逃兵。（圖／東森新聞）

▲新兵入伍打疫苗，有人認為是不錯的規劃。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國防部規劃9月起恢復役男正常徵集，除了執行現行防疫作為外，已規劃對入營役男實施快篩，並逐步施打疫苗。但目前國內疫苗短缺，衛福部長陳時中也強調有什麼就打什麼，但不會對新兵強迫施打。對此，未服役的役男聽到也開玩笑說，「（打高端）我逃，一定逃（兵）」。

國防部規劃，志願役跟義務役都需要施打疫苗，會依照中央整體政策，配合撥發疫苗的期程、數量，按照戰備任務的優先順序分批、逐步為官兵施打疫苗。

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針對役男施打疫苗一事，陳時中說，「有什麼疫苗就打什麼疫苗」，「當然不會強迫他們施打，這是基本原則」，只是說若選擇的廠牌供應比較慢，就沒辦法這麼快打到，但不會強迫人打疫苗。

▲▼新兵入伍打疫苗　年輕人憂「會死」笑：打高端一定逃兵。（圖／東森新聞）

▲▼有民眾擔憂高端疫苗的防護效力。（圖／東森新聞）

▲▼新兵入伍打疫苗　年輕人憂「會死」笑：打高端一定逃兵。（圖／東森新聞）

據《東森新聞》採訪位於西門町還未服役的年輕人，一名眼鏡男表示，「（接種疫苗）好是好啦，只是怕會不會死掉」；面對如果疫苗種類剩下高端可施打，記者開玩笑詢問「會逃兵嗎？」他開玩笑地回「我逃，一定逃」，「（寧願被抓起來關）也不要打高端」。

此外，也有人說，「高端？沒得選打高端也沒意見啊，有得打就好啦，不會打死人就好啦，頂多沒保護力」；另名眼鏡男則認為接種疫苗是不錯的政策，「畢竟當兵的話會聚集」

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